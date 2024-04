Rir às gargalhadas: Mr. Bean vende Lexus LFA por 1 milhão de euros

Já se imaginou a guiar uma fera de excepção enquanto ri às gargalhadas a imaginar as "palhaçadas" mais famosas de Mr. Bean?

Pois esse deverá ser o sentimento do milionário que pagar mais de 1 milhão de euros pelo Lexus LFA comprado há dois anos no Japão pelo Rowan Atkinson.

Desconhece-se se o actor britânico era um adepto acérrimo do Barcelona mas essa é a ideia que fica quando abertas as portas deste exemplar à venda pela The Octane Collection.

Na decoração ressaltam o azul e o roxo das cores do clube blaugrana, em total contraste com o branco quase zen da carroçaria.

Uma pérola excepcional

Mais do que um desportivo definido pela exclusividade, como confirmam os 500 exemplares construídos, assume-se como um verdadeiro radical na estrada.

Afinal, os engenheiros da insígnia de luxo da Toyota aplicaram nele os avanços tecnológicos mais recentes, como confirmam o chassis e a carroçaria em fibra de carbono, e os silenciadores em titânio.

Sob o capô deste bólide está um bloco V10 atmosférico de 4.8 litros desenvolvido em conjunto com a divisão de competição da Yamaha.

Na sua concepção foram usadas ligas de alumínio, magnésio e titânio para equivaler o peso ao de um V6 tradicional.



Os 560 cv e 480 Nm de rendimento máximo são passados às rodas traseiras com diferencial autoblocante através de uma caixa automática de seis relações com modo sequencial.

O poder de aceleração é mais do que brutal, com os zeros aos 100 km/hora a fazerem-se em 3,7 segundos para uma velocidade de ponta de 325 km/hora.

Graças às secções dos escapes em titânio e de uma câmara de ressonância especialmente concebida para o efeito, o V10 a alta rotação replica o som dos motores de um "vulgar" Fórmula 1.

Garagem de sonho

Este Lexus LFA é apenas um das "bombas" que decoram ou já fizeram parte da fantástica garagem de Rowan Atkinson.



Entre eles contam-se um Aston Martin V8 Zagato de 1986 e um Aston Martin V8 Vantage de 1977, com o Lancia Delta HF Integrale de 1989 a ter sido vendido por 100 mil euros em Fevereiro do ano passado.

Outros modelos únicos são os BMW 328 (1939), Honda NSX (2002), Jaguar Mk7 (1952), Ford Falcon (1964), Mercedes-Benz SLS AMG (2014) e Land Rover Defender Heritage Edition (2015).

Para a história fica um fantástico McLaren F1 de 1997 com que o actor se "espetou" duas vezes mas sem perder dinheiro na revenda.

Pelo contrário, o super desportivo que lhe custou mais de um 1 milhão de euros há 27 anos, foi devidamente reparado e colocado no mercado por um valor superior a 8 milhões.

