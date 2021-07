Richard Hammond leiloa 'clássicos'… para abrir oficina de restauro de 'clássicos'!

Prepare a carteira porque Richard Hammond vai colocar na praça algumas das relíquias que decoram a sua garagem.

E não, não é para libertar espaço mas antes para recolher fundos para fundar a The Smallest Cog, uma oficina dedicada ao restauro de "clássicos".

A montagem do negócio será acompanhado pela Discovery, que já definiu o nome de código Richard Hammond Workshop para o programa.

Os carros e motas que irão a leilão pela Silverstone Auctions a 1 de Agosto, no The Classic Sale at Silverstone, têm todos os ingredientes para entusiasmar os aficionados.

Um dos exemplares será um Lotus Esprit Sport 350 de 1999, que é o número 5 dos 48 exemplares construídos.

O super desportivo em questão monta um V8 biturbo de 3.5 litros com 355 cv de potência, e diferencia-se da versão convencional pela proeminente asa traseira.

Outro modelo histórico é o Bentley S2 de 1959, descrito por Richard Hammond como uma "herança de família muito amada".

A berlina marca um ponto de viragem na história do construtor britânico, ao substituir o clássico seis cilindros em linha para um bloco V8 em alumínio.





Outra das jóias que irão a leilão será o Porsche 911T de 1969, a guardar atrás um motor de 2.2 litros e seis cilindros em linha refrigerado a ar, com 127 cv.

Richard Hammond também tem uma predilecção especial por motas mas manteve-se firme ao colocar à venda cinco raros exemplares.

A mais antiga é uma Sunbeam Model 2 de 1927, seguida por uma Velocette KSS Mk1 de 1932, destacando-se ainda uma Moto Guzzi Le Mans Mk1 de 1977.

As duas últimas motas têm um significado especial para o apresentador já que foram compradas para celebrar dois dos seus aniversários.





A Kawasaki Z900 A4 de 1976 foi comprada quando fez 40 anos, enquanto a Norton Dominator 961 Street Limited Edition, de 2019, número 50 das cinco dezenas produzidas, foi para celebrar os seus 50 anos.

E na calha está ainda a venda em leilão de um Ford RS2000, entre outras raridades, até ao final do ano.

"A ironia de apoiar o meu novo negócio de restauro de carros clássicos com a venda de parte da minha própria colecção de carros clássicos não é em vão", justificou Hammond.

"É com um enorme pesar que os vejo partir pois têm um grande valor sentimental, mas servirão para financiar o desenvolvimento do negócio e dar vida de novo a outros veículos clássicos".

O apresentador estará no leilão para fazer uma pequena introdução a cada exemplar a leilão, que serão todos vendidos sem preços de reserva.

