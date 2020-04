Revolucionário: Ford Mustang poderia ter tido um motor central

Há cerca de uma semana, a Ford redescobriu que projectou em 1966 um Mustang com motor central.

Bizarro é que é o próprio construtor a afirmar que não faz ideia de alguma vez ter construído um protótipo com aquelas características propulsoras.

Na história avançada pela Ford Performance, a divisão desportiva da marca, foi pedida a ajuda dos seus admiradores para ajudarem a resolver o mistério.

Tudo começou há cinco anos, depois de Dean Weber, responsável pelo arquivo da Ford, ter encontrado quatro fotografias tiradas a 2 de Maio de 1966 num estúdio de ‘design’.

As imagens referem-se a um desportivo com motor central baseado num Mustang, mas o arquivista não conseguiu identificar o protótipo.

Os contactos dentro da empresa, para saber que ‘concept car’ era aquele, foram infrutíferos. Nunca ninguém tinha alguma vez ouvido falar do projecto.

Entretanto, fez-se luz sobre o dilema: o desportivo parece ser o protótipo do Ford Mach 2, idealizado em 1967.

E um dos engenheiros que participou no projecto revelou que a versão final do ‘concept car’ chegou mesmo a circular.

Construído em fibra de vidro, que "reduzia" o seu peso para 1.200 quilos, o Ford Mach 2 tinha várias especificações mecânicas revolucionárias para a sua época.

Suspensão traseira independente, transmissão manual de cinco velocidades e pedais ajustáveis, por os bancos estarem fixos, eram as principais novidades técnicas.

Já a suspensão dianteira, assim como os sistemas de travagem (travões de disco à frente e de tambor atrás) e de direcção eram os de um vulgar Mustang.

Infelizmente, a Ford desconhece o que é feito quer do protótipo, quer do ‘concept’ Mach 2!

A "descoberta" do desportivo, que nunca chegou à linha de montagem, relança também a história de um Ford Mustang idealizado há quase 60 anos.

E a surpresa é que este protótipo nada tem a ver com o mítico ‘pony car’ lançado em 1964.

Idealizado para ser produzido em série, o apelidado Ford Mustang I apresentava um motor central de quatro cilindros.

Construído em pouco mais de três meses, o ‘concept car’ tinha uma carroçaria em alumínio "feita" à mão sobre um chassis de última geração.

Em outubro de 1962, o Ford Mustang I estreou-se na pista de Watkins Glen, no Grande Prémio dos Estados Unidos.

Dan Gurney, um dos mais famosos pilotos de testes e de Fórmula 1 do país, mostrou todas as potencialidades do bólide, ao fazer tempos muito próximos dos conseguidos pelos Fórmula 1 daquela era.