Rétromobile: Peugeot sob o signo do número 4 celebra 40 anos do 205

O símbolo do leão vai estar presente no Rétromobile de Paris sob o signo do número 4, com evidente destaque para os 40 anos do Peugeot 205.

Tomando como porta-estandarte o novo fastback 408, a marca gaulesa irá destacar os antecessores desta gama iniciada com o 401 há quase 90 anos.

Ao lado do 401, nas variantes berlina e cabriolet, no salão de "clássicos" que abre as portas esta quarta-feira, destaca-se o 402, já com linhas aerodinâmicas distintas.

Uma das estrelas do pavilhão da Peugeot será, sem dúvida, o 403 descapotável popularizado por Peter Falk na série televisiva Columbo.

Seguem-se o 404 Coupé, "desenhado" pelo centro de estilo Pininfarina, e o 405 Mi16 Le Mans que deu a vitória à Peugeot nas 24 Horas de 1993.

Lançado a 24 de Fevereiro de 1983, o 205 mantém-se como um dos maiores ícones da marca junto de múltiplas gerações de condutores.

A L’Aventure Peugeot, que celebra o aniversário do modelo, arranca no Rétromobile com um raro 205 GTi Griffe.

Esta série especial, lançada em 1991, equipa um motor de 1.9 litros com 130 cv e 164 Nm, alinhado com uma caixa manual de cinco relações.

Os zero aos 100 km/hora fazem-se em 7,8 segundos, um valor muito positivo à época, mas eram as recuperações que o distinguiam entre os seus rivais.

