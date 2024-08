Retrofuturista quanto baste: Hyundai N Vision 74 sobe à linha de montagem

Os adeptos de desportivos retrofuturistas vão ter mais uma razão para abrirem os sorrisos de orelha a orelha.

O Hyundai N Vision 74 idealizado a partir do vetusto Pony Coupé irá subir à linha de montagem para uma "tiragem" limitada a uma centena de exemplares.

O projecto foi confirmado esta quarta-feira durante o CEO Investor Day da insígnia sul-coreana, onde também foi avançada a estratégia Hyundai Way a médio e longo prazos.

Agora, por saber fica se o protótipo revelado há pouco mais de dois anos irá manter a célula de combustível a hidrogénio ou se optará pela motorização 100% eléctrica que equipa o Ioniq 5 N.

Para quem ficou "assombrado" com as linhas cheias de arestas do N Vision 74, espera-se que elas sejam mantidas, assim como o "simulador térmico" com o som e as mudanças de marcha virtuais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?