Retrofuturismo? Um Alfa Romeo Giulia GT movido a electricidade

Quem diria que a mobilidade eléctrica iria dar um novo fôlego aos "clássicos" de outrora. A Totem Automobili é o exemplo mais recente, com a restauradora italiana a electrificar por completo um Alfa Romeo Giulia GT Júnior.

No lugar do "fraquinho" bloco a gasolina de 1.3 litros, com 90 cv de potência e 115 Nm de binário, está agora um motor eléctrico de 525 cv e 940 Nm, alimentado por uma bateria de 50,4 kWh.

O resultado na estrada do "novo" GTelectric? Um "disparo" de 3,4 segundos dos 0 aos 100 km/hora e uma autonomia a rondar os 320 quilómetros.

Para começar, a preparadora transalpina despojou o carro de todos os seus elementos, tendo aproveitado apenas 10% do chassis original para fundi-lo com uma nova plataforma de alumínio para suportar os novos níveis de desempenho.

Em termos de segurança, uma novel barra de rolamento que não rouba espaço interior, e novas barras de alumínio, a substituir os pára-choques dianteiro e traseiro, reforçam a rigidez de toda a estrutura.

O chassis comporta agora uma suspensão dianteira MacPherson enquanto atrás, onde está instalado o motor eléctrico, optou-se por um sistema ‘multilink’.

O "clássico" está equipado com um jogo de amortecedores Bilstein bidireccionais ajustáveis, que poderá ser substituído opcionalmente por uma suspensão pneumática ou por uma controlada por via electrónica.

Os novos faróis quadrúpulos em LED homenageiam os modelos 1750 e 2000 da insígnia italiana, optando-se atrás por farolins LED redondos em vez dos rectangulares originais.

Aos futuros proprietários é dada a possibilidade de personalizarem o carro a seu gosto, a começar pela configuração do posto de condução com as medidas exactas do condutor.

Os bancos e os painéis são revestidos com pele Nappa costurada à mão, com o painel de instrumentos a comportar mostradores digitais e a consola um ecrã táctil de infoentretenimento com 3,5 polegadas no melhor estilo "vintage".

O novo Alfa Romeo GTelectric, do qual não foi avançado um preço-base, viu a sua estreia travada para outras calendas devido ao adiamento do festival de velocidade de Goodwood.



