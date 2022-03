BMW: resultados financeiros históricos em 2021

O grupo BMW encerrou o ano fiscal de 2021 com um resultado financeiro de 16,1 mil milhões de euros (antes de impostos), um aumento de 207,5% face aos 5,2 mil milhões de euros registados no ano anterior

O total do volume de negócios subiu para os 111,2 mil milhões de euros, um aumento de 12,4% quando comparado com os 98,99 mil milhões de euros registados em 2020.

Também o lucro líquido do BMW Group atingiu um novo recorde histórico: 12,5 mil milhões de euros (+ 223,1%) em comparação com os 3,9 mil milhões de euros alcançados no ano anterior.

A nível global, as entregas de novos veículos do grupo (BMW, Mini, Rolls-Royce e BMW Motorrad) subiram 8,4%, para 2.521.514 unidades.

Os veículos electrificados representaram 13% do total, correspondente a 328.314 unidades, o que equivale a um aumento de 70,4% em relação a 2020.

Estes resultados positivos, de acordo com o grupo BMW, surgem num contexto de continuada aposta em inovação tecnológica e transição eléctrica.

"O ano passado dá-nos claras evidências de que uma transformação bem-sucedida dá frutos, sublinhou Oliver Zipse, presidente do conselho de administração da BMW AG.

"Os fortes ganhos que alcançámos no ano financeiro de 2021 são o resultado da nossa consistente estratégia, com os produtos certos na hora certa".

Os resultados financeiros serão apresentados oficialmente na quarta-feira, no mesmo dia em que decorre a conferência anual do grupo BMW.

