'Restomod' único: ITA001 é um Porsche 911 com mais de 400 cv

Recuperar um Porsche 911 clássico, para lhe dar todo o brilho original de quando saiu do stand, não está às mãos de todos.

No Reino Unido, no entanto, há uma restauradora especializada no restomod que tem cimentado o seu nome junto dos "porchistas" mais indefectíveis.

Chama-se Theon Design e a sua última obra de arte foi a transformação de um Carrera 4 da série 964 para um cliente afortunado de Milão.

Baptizado como ITA001, a carroçaria é feita unicamente em fibra de carbono, com os painéis modelados em 3D, e pintada num sublime Schwartz Black.

O logótipo da marca de Estugarda está afixado nas faixas cinzentas das portas, com o conjunto a ser realçado por um jogo de jantes de 18 polegadas da Fuchs.

Para o interior, a preparadora escolheu bancos Recaro à frente, forrados em pele castanha, com os de trás a inspirarem-se nos montados no Porches 928.

A suspensão original foi substituída por uma semi-activa e a direcção recebeu uma bomba eléctrica.

Foram ainda montados compressores duplos à frente para o sistema de ar condicionado.

Essa opção ajudou a distribuir melhor os 1.152 quilos que o desportivo pesa, já a contar com todos os fluidos.

Sob o capô está o conhecido bloco de 3.6 litros com seis cilindros em linha mas, contra os 250 cv 310 Nm originais, tem agora 406 cv e 427 Nm.

Para o motor se fazer ouvir ainda com mais força, este Porsche 911 ITA001 também recebeu um sistema de escape específico com tratamento cerâmico.

Potência e binário são passados às rodas traseiras através da mesma caixa manual de seis relações que equipa o 911 Carrera RS da série 993.

Há um preço a pagar por todas estas modificações, e não é nada barato: mais de 430 mil euros!

