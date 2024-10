Parece coincidência (será?!) mas, menos de 24 horas após a Ferrari estrear o F80 híbrido, a Lamborghini avançou esta sexta-feira com o primeiro teste dinâmico do Urus SE híbrido plug-in aberto ao público.

Resposta ao Ferrari F80? Lamborghini Urus SE abre testes ao público

As pistas do centro técnico de Nardò foram o cenário escolhido para o super SUV largar os 800 cv e 950 Nm às quatro rodas.

Tal poder é debitado a partir do V8 biturbo de 4.0 litros, combinado com um propulsor eléctrico instalado a montante da caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

E nem os 2.500 quilos que pesa o impediram de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos, para uma velocidade de ponta a bater nos 312 km/hora.

Em estreia no Urus SE está o novo sistema eléctrico de vectorização para distribuir o binário de forma variável e contínua entre os eixos dianteiro e traseiro.

A caixa de transferência funciona em sinergia com o novo diferencial electrónico autoblocante no eixo traseiro, para sobreviragens a "pedido" como se quer num super desportivo.

Estas soluções técnicas, testadas quer na lendária pista "todo o terreno" de Strada Bianca, quer no circuito de alcatrão, para os pilotos mostrarem a sua destreza a derrapar o SUV.

O evento contou com o apoio técnico da Pirelli, fornecedora oficial da gama de pneus específicos para o Urus SE, com os P Zero de 21 a 23 polegadas, e Scorpion Winter 2 de 22 polegadas à cabeça.

Os testes incluíram também a condução 100% eléctrica, graças à tecnologia Elect, ou não estivesse esta proposta equipada com uma bateria de 25,9 kWh brutos para uma autonomia até 60 quilómetros.

