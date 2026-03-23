A estreia ao mundo aconteceu num "longínquo" Março de 2025 para um ano passado abrirem as reservas online do C-HR+ que configuram o terceiro "eléctrico" da Toyota.

Reservas só 'online': Toyota C-HR+ já tem preço definido

Na sua base está a mesma filosofia estética dos dois SUV hibridizados que complementam a gama mas com um visual bem menos exuberante do que seria de esperar.

Novidade é ser bem maior do que os seus "irmãos" ou não fosse ele construído na mesma plataforma eléctrica e-TNGA do Toyota bZ4X.

500 km eléctricos

"Esticado" aos 4,52 metros, o C-HR+ é 16 cm mais comprido e 4 cm mais largo do que o modelo original, para chegar aos 1,87 metros, a que se somam mais 4 cm para os 1,60 metros de altura.

Esse crescimento reflecte-se no melhor espaço a bordo graças aos 2,75 metros que separam os eixos, e nos 416 litros de capacidade da bagageira, sendo facilitado o acesso aos bancos traseiros com as portas a abrirem quase 90 graus.

O Toyota C-HR+ é proposto no acabamento Lounge com tracção integral esta primeira fase de lançamento, com os dois motores a debitarem 252 kW (343 cv) 438 Nm, para uma capacidade de reboque de 1.500 quilos.

Tal poder de fogo permite-lhe acelerar em 5,2 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a bateria NMC de 77 kWh, recarregável a uns máximos 150 kW DC, a "prometer" uma autonomia combinada superior a 500 quilómetros.

A acelerar a reserva do SUV no portal dedicado da marca, a partir dos 54.707 euros, está uma campanha que oferece aos primeiros dez aderentes uma wallbox Toyota HomeCharge 22 kW com instalação até dez metros incluída.

Texto: P.R.S.

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