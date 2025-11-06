Reservas abertas: Sport Speciale reforça Alfa Romeo Junior

Nem uma semana passou sobre a apresentação duma nova série especial do Alfa Romeo Junior para as versões Elettrica, Ibrida e Ibrida Q4, e já está definido o preço para o nosso país, com as respectivas reservas abertas.
O Sport Speciale assume um visual ainda mais distinto com o kit de carroçaria em preto brilhante com inserções prateadas, protecções inferiores específicas e jantes Fori de 18 polegadas com acabamento Matt Miron Diamond Cut.
A bordo pode contar-se com bancos aquecidos forrados em Alcantara perfurada com detalhes Ice, volante em couro e Alcantara com costuras contrastantes, acabamentos em alumínio e iluminação ambiente.
As variantes com motorizações híbridas ganham de série patilhas no volante para engrenar de forma mais directa e envolvente as seis relações da caixa automática.
Opção no Sport Speciale, assim como nas restantes versões, é o pacote Techno com condução autónoma de nível 2, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro e manutenção de faixa.
Faróis Matrix LED, sistema de navegação com TSI integrado, que é de série na versão Ibrida Q4, câmara traseira a 180 graus e sensores de estacionamento a 360 são algumas das soluções integradas nesta proposta.
Este pack junta-se ao pacote Sport com bancos Sabelt em Alcantara, volante e acabamentos interiores no mesmo material, detalhes em vermelho, pedais e soleiras em alumínio, e patilhas no volante nas variantes híbridas.
|Versão
|Preço
|Ibrida 1.2 145 cv
|desde 30.500 euros
|Ibrida Sprint 1.2 145 cv
|desde 32.000 euros
|Ibrida Ti 1.2 145 cv
|desde 33.500 euros
|Ibrida Sport Speciale 1.2 145 cv
|desde 35.000 euros
|Ibrida Sprint Q4 1.2 145 cv
|desde 35.000 euros
|Ibrida Ti Q4 1.2 145 cv
|desde 36.500 euros
|Ibrida Sport Speciale Q4 1.2 145 cv
|desde 38.000 euros
|Elettrica
|desde 38.500 euros
|Elettrica Sprint
|desde 40.000 euros
|Elettrica Ti
|desde 41.500 euros
|Elettrica Sport Speciale
|desde 43.000 euros
|Elettrica 280 Veloce
|desde 47.500 euros
