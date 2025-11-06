Reservas abertas: Sport Speciale reforça Alfa Romeo Junior

Nem uma semana passou sobre a apresentação duma nova série especial do Alfa Romeo Junior para as versões Elettrica, Ibrida e Ibrida Q4, e já está definido o preço para o nosso país, com as respectivas reservas abertas.

O Sport Speciale assume um visual ainda mais distinto com o kit de carroçaria em preto brilhante com inserções prateadas, protecções inferiores específicas e jantes Fori de 18 polegadas com acabamento Matt Miron Diamond Cut.

A bordo pode contar-se com bancos aquecidos forrados em Alcantara perfurada com detalhes Ice, volante em couro e Alcantara com costuras contrastantes, acabamentos em alumínio e iluminação ambiente.

As variantes com motorizações híbridas ganham de série patilhas no volante para engrenar de forma mais directa e envolvente as seis relações da caixa automática.

Opção no Sport Speciale, assim como nas restantes versões, é o pacote Techno com condução autónoma de nível 2, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro e manutenção de faixa.

Faróis Matrix LED, sistema de navegação com TSI integrado, que é de série na versão Ibrida Q4, câmara traseira a 180 graus e sensores de estacionamento a 360 são algumas das soluções integradas nesta proposta.

Este pack junta-se ao pacote Sport com bancos Sabelt em Alcantara, volante e acabamentos interiores no mesmo material, detalhes em vermelho, pedais e soleiras em alumínio, e patilhas no volante nas variantes híbridas.

Versão Preço Ibrida 1.2 145 cv desde 30.500 euros Ibrida Sprint 1.2 145 cv desde 32.000 euros Ibrida Ti 1.2 145 cv desde 33.500 euros Ibrida Sport Speciale 1.2 145 cv desde 35.000 euros Ibrida Sprint Q4 1.2 145 cv desde 35.000 euros Ibrida Ti Q4 1.2 145 cv desde 36.500 euros Ibrida Sport Speciale Q4 1.2 145 cv desde 38.000 euros

Elettrica desde 38.500 euros Elettrica Sprint desde 40.000 euros Elettrica Ti desde 41.500 euros Elettrica Sport Speciale desde 43.000 euros Elettrica 280 Veloce desde 47.500 euros

