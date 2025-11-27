Reservas abertas para a CLA Shooting Brake eléctrica da Mercedes-Benz

Estão definidos os preços e abertas as reservas nacionais para a shooting brake 100% eléctrica da linha Mercedes-Benz CLA revelada há pouco mais de quatro meses.

Como nas gerações anteriores, a carrinha oferece mais espaço a bordo do que a berlina, mesmo se a prioridade incide mais no estilo do que na capacidade da bagageira, com os seus 455 litros, somando-se mais 101 sob o capô.

Um generoso pacote de equipamentos de série acompanham logo a versão de entrada, pontuado pelo banco traseiro "partido" em três secções, estacionamento semi-autónomo, tejadilho panorâmico e ecrã multimédia com GPS.

Duas versões à escolha

Esta primeira fase de lançamento comporta apenas as duas variantes CLA 250+ e a CLA 350 4MATIC com tecnologia EQ.

A primeira equipa um propulsor traseiro de 200 kW (272 cv) e 335 Nm para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 6,8 segundos para uma velocidade de ponta de 210 km/hora.

Com os dois motores a assegurarem a tracção integral, a segunda reduz o tempo para cinco segundos, graças aos 260 kW (354 cv) e 515 Nm que debitam, mantendo-se a mesma velocidade máxima.

Carregamentos em 10 minutos

Uma bateria NMC com 85 kWh úteis alimenta aquelas motorizações, com a CLA 250+ a conseguir até 766 quilómetros combinados, baixando para 740 na CLA 350 4MATIC

O consumo médio fixa-se entre os 12,7 e 15,6 kWh/100 km, confirmando a filosofia "veículo de um litro" para a era eléctrica definido pelo protótipo Vision EQXX.

Graças à arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma MMA, bastam 22 minutos para carregar dez a 80% da capacidade da bateria a 320 kW DC, podendo recuperar até 315 quilómetros suplementares em dez minutos.

A carrinha também pode utilizar infra-estruturas DC de 400 volts com a montagem dum sistema opcional de carregamento, o mesmo acontecendo com a solução AC até 22 kW.

Quanto a preços, a Mercedes-Benz CLA 250+ Shooting Brake com tecnologia EQ arranca nos 56.900 euros, com a CLA 350 4MATIC Shooting Brake a começar nos 61.450 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?