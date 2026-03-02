Abertas que estão as encomendas desde Novembro para o Omoda 5 EV totalmente alimentado a electrões, é agora a vez de estrear-se no nosso país a versão 100% híbrida.

Reservas abertas: Omoda 5 reforça gama com SUV 100% híbrido

Definido por um sistema motriz que a insígnia chinesa apelida como super híbrido (SHS-H), combina um bloco turbo de 1.5 litros e quatro cilindros de 143 cv e 215 Nm com dois motores eléctricos para 224 cv e 295 Nm combinados.

A apoiar esta motorização está uma bateria LFP de 1,83 kWh brutos que permite uma descarga instantânea de 85 kW (116 cv) durante dez segundos.

Tal poder permite-lhe cumprir os zero aos 100 km/hora em 7,9 segundos para uma velocidade de ponta de 175 km/hora, com o consumo médio a cifrar-se em 5,3 litros por cada centena de quilómetros.

Estética dinâmica

Praticamente idêntico ao "irmão" eléctrico, mesmo se seja 3 cm mais comprido para chegar aos 4,45 metros, o SUV compacto assume uma estética dinâmica ao primeiro olhar.

A nova grelha paramétrica sem moldura confere maior profundidade visual à dianteira, reforçada pelas luzes diurnas Sharp Blade com tecnologia LED.

Atrás, são as ópticas LED com assinatura luminosa Digital Piano Key a sublinharem os 1,82 metros que o carro tem de largura, contrastado pelos seus 1,59 metros de altura.

Interior de qualidade

O espaço a bordo é generoso quanto baste para uma família, graças aos 2,61 metros entre os dois eixos, embora a capacidade da bagageira se resuma apenas a 372 litros, ampliável até 1.079 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Sobre o tabliê assenta um visor duplo de 24,6 polegadas, a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, dispondo este de controlo vocal e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

No campo do conforto, distinguem-se os bancos dianteiros com regulação eléctrica, aquecimento e ventilação, embora só seja de série na variante mais equipada da gama.

Na assistência à condução, comporta 20 sistemas, pontuados pelo controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, travagem autónoma de emergência, deteção de ângulo" morto" e câmara multifunções.

Só dois acabamentos

A gama do Omoda 5 SHS-H comporta dois níveis de acabamento, com o Comfort a incluir jantes de 17 polegadas, faróis LED automáticos, climatização automática, câmara traseira e acesso sem chave.

O Premium acrescenta jantes de 18 polegadas, câmara a 360 graus, tejadilho panorâmico, sistema áudio Sony com oito altifalantes, porta da bagageira eléctrica, iluminação ambiente e carregamento de telemóvel sem fios a 50 watts.

Já com as encomendas abertas, a versão Comfort é proposta a partir de 29.900 euros, com o topo de gama Premium a começar nos 32.490 euros

