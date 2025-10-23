Foi um dos protagonistas eléctricos a marcar o último salão automóvel de Munique e, menos de dois meses passados sobre a estreia, já pode ser configurado e reservado no portal português da marca.

Reservas abertas: Mercedes-Benz GLC eléctrico já tem preços

Trata-se nada mais, nada menos do que o novo Mercedes-Benz GLC com tecnologia EQ, proposto nesta fase de lançamento com a variante GLC 400 4MATIC a partir dos 78 mil euros.

A abrir o "apetite" estão os 360 kW (489 cv) e 800 Nm debitados pelos dois propulsores a assegurarem a tracção integral, e a bateria de 94 kWh para 666 quilómetros de autonomia, alargados aos 707 no Long Range Edition.

Tais números de desempenho são suficientes para acelerar o SUV de 2.535 quilos em 4,3 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 210 km/hora.

Graças à plataforma MB.EA com uma arquitectura SDV e uma tensão de 800 volts, é possível carregar o acumulador de dez a 80% em 22 minutos, desde que seja num posto rápido de 330 kW em corrente contínua.

Opcionais em cinco pacotes

Já muito bem equipado de série, a personalização do Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC pode ser enriquecida com os pacotes específicos Advanced Plus, Premium e Premium Plus com vários extras digitais em opção.

Somam-se ainda os pacotes específicos AMG Night e AMG Night Pro para o nosso país para um visual e um conforto ainda mais exclusivos.

Opcional é também a linha AMG, que inclui jantes em liga leve de 20 polegadas e pára-choques diferenciados, com o interior a refletir vários pormenores desportivos, como o volante em pele e os pedais em aço inoxidável escovado.

A linha AMG Plus soma vários elementos de estilo do programa AMG Performance, como a asa traseira e as embaladeiras das portas em preto, jantes em liga leve de 21 polegadas, e cintos de segurança a vermelho Manufaktur.

O SUV comporta ainda equipamento de segurança abrangente, assim como o assistente de distância Distronic, que pode incluir até dez câmaras, cinco radares, doze sensores ultra-sónicos e um computador de alto desempenho.

O Mercedes-Benz GLC com tecnologia EQ será enriquecido com mais quatro motorizações, mas primeiras duas apenas chegarão ao mercado no final do próximo ano.

