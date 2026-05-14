São duas estreias em formato SUV de mais uma marca chinesa representada pela Salvador Caetano Auto: estão abertas as pré-reservas para o eléctrico Geely E5, acompanhado do Geely Starray EM-i com tecnologia híbrida plug-in.

Reservas abertas: Geely E5 e Geely Starray EM-i já têm preços

Com os seus 4,62 metros de comprimento, o Starray EM-i debita 262 cv combinados a partir dum bloco de 1.5 litros, com 99 cv e 125 Nm, aliado a um propulsor eléctrico de 160 kW (218 cv) e 262 Nm.

O sistema motriz desenvolvido pela Horse Powertrain, formada pela Geely e Renault, é alimentado por uma bateria LFP de 29,8 kWh para distâncias até 136 quilómetros, sendo recarregável a uns máximos 60 kW DC ou 6,6 kW AC.

Já o eléctrico Geely E5 equipa um propulsor com 160 kW (218 cv) e 320 Nm passados às rodas dianteiras, tendo como suporte uma bateria LFP de 60,22 kWh para uma autonomia combinada até 430 quilómetros.

Quanto a preços, o Geely Starray EM-i proposto na variante Pro arranca nos 36.400 euros, enquanto o Geely E5 com o mesmo acabamento tem um preço de partida de 38.380 euros, já com IVA incluído em ambos.

Texto: P.R.S.

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