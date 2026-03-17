Reservas abertas: Changan Deepal S05 assume 435 cv às quatro rodas

Depois das boas impressões deixadas pelo Changan Deepal S05 com tracção traseira no ensaio realizado pelo Aquela Máquina, chega agora aos concessionários nacionais a variante com dois motores para a tracção integral.

Em destaque está a adopção dum sistema "inteligente" que distribui de forma automática o binário entre os dois eixos, de maneira a maximizar a estabilidade, a eficiência e a segurança, sem ignorar uma condução mais dinâmica.

Aquela solução adapta-se automaticamente às necessidades do condutor e às condições da estrada em tempo real segundo os modos Eco/Comfort, Sport e Snow, com este último a "colaborar" com o controlo de derrapagem.

Afinal, os 320 kW (435 cv) e 502 Nm que o sistema motriz passa às quatro rodas permite ao SUV acelerar dos zero aos 100 km/hora em apenas 5,5 segundos, para uma velocidade máxima de 180 km/hora.

Já a bateria LFP de 68,8 kWh brutos permite até 445 quilómetros combinados, sendo recarregável de dez a 80% em 23 minutos a uns máximos 200 kW em corrente contínua.

Proposto apenas no acabamento Max, o Changan Deepal S05 AWD já pode ser reservado no nosso país a partir de 42.990 euros, enquanto os "tracção traseira" começam nos 36.990 euros (versão Pro) e nos 39.9990 euros (versão Max).

Texto: P.R.S.

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