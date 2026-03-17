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Reservas abertas: Changan Deepal S05 assume 435 cv às quatro rodas

17:21 - 17-03-2026
 
 
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Depois das boas impressões deixadas pelo Changan Deepal S05 com tracção traseira no ensaio realizado pelo Aquela Máquina, chega agora aos concessionários nacionais a variante com dois motores para a tracção integral.

Em destaque está a adopção dum sistema "inteligente" que distribui de forma automática o binário entre os dois eixos, de maneira a maximizar a estabilidade, a eficiência e a segurança, sem ignorar uma condução mais dinâmica.

Aquela solução adapta-se automaticamente às necessidades do condutor e às condições da estrada em tempo real segundo os modos Eco/Comfort, Sport e Snow, com este último a "colaborar" com o controlo de derrapagem.

Afinal, os 320 kW (435 cv) e 502 Nm que o sistema motriz passa às quatro rodas permite ao SUV acelerar dos zero aos 100 km/hora em apenas 5,5 segundos, para uma velocidade máxima de 180 km/hora.

Já a bateria LFP de 68,8 kWh brutos permite até 445 quilómetros combinados, sendo recarregável de dez a 80% em 23 minutos a uns máximos 200 kW em corrente contínua.

Proposto apenas no acabamento Max, o Changan Deepal S05 AWD já pode ser reservado no nosso país a partir de 42.990 euros, enquanto os "tracção traseira" começam nos 36.990 euros (versão Pro) e nos 39.9990 euros (versão Max).

Texto: P.R.S.

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