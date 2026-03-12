A apresentação europeia do BYD Atto 3 Evo aconteceu há um mês mas só esta quarta-feira foi oficializada a sua entrada no nosso país com a revelação dos preços e a abertura das respectivas encomendas.

Reservas abertas: BYD Atto 3 Evo eleva potência e aumenta autonomia

Mais do que uma simples renovação, o SUV eléctrico quer reposicionar-se no topo quer no desempenho, quer na versatilidade.

Se o visual por fora e por dentro é decalcado do antecessor, é na maior potência do sistema motriz e na autonomia mais alargada que estão as principais diferenças.

Recargas a 220 kW DC

Tendo como base a recente evolução da e-Platform 3.0 com arquitectura de 800 volts, o Atto 3 Evo passa a ter tracção traseira aliada a uma motorização mais potente e a uma suspensão posterior multibraços para uma melhor condução.

Proposto apenas no acabamento Design nesta fase, equipa um propulsor com 230 kW (313 cv) e 380 Nm que lhe permite cumprir os zero aos 100 km/hora em 5,5 segundos, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 180 km/hora.

A capacidade da bateria Blade LFP foi elevada aos 74,8 kWh para 510 quilómetros de autonomia combinada, demorando 25 minutos a recarregá-la de dez a 80% num posto rápido a 220 kW DC.

O BYD Atto 3 Evo já pode ser encomendado no nosso país a partir de 43.990 euros, sendo o SUV abrangido pela garantia de seis anos ou 150.000 quilómetros, e de oito anos ou 250.000 quilómetros da bateria.

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