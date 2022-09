Mais dinâmico e requintado do que nunca, o novo DS 7 chega ao mercado nacional já em Novembro.

Requinte à francesa: novo DS 7 chega em Novembro

Equipado com uma motorização diesel e três híbridas plug-in, as entregas dos primeiros exemplares acontecem a partir de Fevereiro do próximo ano.

Design e luxo distintos

Vanguardista e requintado, o novo DS 7 prossegue o sucesso do seu antecessor, mesmo perdendo a definição Crossback que o distinguia.

O SUV introduz uma secção dianteira mais incisiva, destacada pelos faróis DS Pixel LED Vision 3.0 para uma assinatura luminosa mais expressiva.

Atrás distinguem-se os farolins LED com um desenho mais fino e com efeito de vórtice, ganhando ainda um acabamento metálico escuro.

O ambiente interior foi pensado para oferece o maior conforto e comodidade nas grandes viagens mas também nos pequenos percursos urbanos.

Em realce estão os bancos em pele nappa sem costuras, com um desenho inspirado nas braceletes de um relógio de luxo.

Topo de gama com 360 cv

A principal novidade da gama está mesmo na introdução do E-Tense 4x4 360, uma versão híbrida plug-in de tracção integral com 360 cv e 520 Nm.

Desenvolvido e afinado pela DS performance, a variante mais potente da gama apresenta-se com uma postura rebaixada que releva toda a sua dinâmica.

Tracção integral inteligente, jantes de 21 polegadas e travões de grande diâmetro reforçam a distinção do SUV na estrada.

A gama nacional divide-se em seis níveis de equipamento, aos quais poderão ser associadas, consoante os patamares, motorizações diesel ou híbrida plug-in. A qualquer uma dessa opções está associada uma caixa automática EAT8 de oito relações.

Motor/Versão Bastille Performance Line Performance Line+ Rivoli Ópera La Première 1.5 BlueHDi 4x2 130 50.530 € 52.030 € - - - - - 55.030 € 60.030 € - - - - - E-TENSE

4x2 225 56.130 € 57.630 € - - - - - 60.630 € 65.630 € - - - - - E-TENSE

4x4 300 - - - - - 62.430 € 64.130 € 65.430 € 70.430 € - - - - - E-TENSE

4x4 360 - - - - - - - - - - - - - - - 69.730 € 74.730 € 76.230 €

