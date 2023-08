A Little Car Company volta a surpreender com uma proposta eléctrica dedicada a um dos modelos mais gloriosos da história da Bentley.

Reprodução fiel ao mínimo detalhe: Bentley Blower já é eléctrico

Concebido para circular em qualquer estrada pública, o Blower Jnr. é uma recriação do lendário 4.5 litros Supercharged No. 2 de 1929 da Team Car.

E, nesta parceria com a Bentley Heritage Collection, o desportivo equipa um sistema eléctrico de 48 volt.

Actualizado sem perder originalidade

A reprodução da Little Car Company, com uma escala de 85% face ao Blower original, mede 3,7 metros de comprimento e 1,5 de largura.

Estas dimensões reduzidas levaram a uma configuração 1+1 do habitáculo, com o "pendura" a ser deslocado para a direita, logo atrás do condutor.

E, embora os elementos mais distintos do desportivo, tenham sido fielmente reproduzidos, a estrutura de madeira atrás foi substituída pela fibra de carbono.

E, para maior segurança na estrada, o sistema de travagem foi actualizado com discos à frente e travões de tambor atrás.

A necessidade de atender aos actuais padrões de segurança obrigou a montar uns pilares deselegantes para os cintos de segurança de três pontos.



O painel de instrumentos em alumínio polido, sendo mais pequeno do que o Blower de 1929, também tem menos mostradores mas sem perder os detalhes da época.

Até 105 km de autonomia

A suportar o Blower Jnr. está um motor de 15 kW (20 cv) capaz de levá-lo aos 72 km/hora, com a bateria de 10,8 kWh a dar até 105 quilómetros de autonomia.

Há também três modos de potência, com o Comfort a restringir a potência a menos de 3 cv e o Bentley a elevá-lo aos 11 cv.

É no modo Sport que se soltam os 20 cv de potência máxima mas, face aos 450 quilos que pesa, não se esperam acelerações de ponta assombrosas.



As primeiras 99 unidades, propostas na linha First Edition, possuem logótipos específicos, assim como uma placa gravada e numerada 1 de 99.

Todos os exemplares são pintados em Blower Green, com a bandeira do Reino Unido em ambos os lados da carroçaria.

E, como no modelo original, os bancos e os painéis interiores são estofados em Dark Green Lustrana Hide, usado pela Mulliner na série Blower Continuation.

Sendo uma edição eléctrica tão exclusiva, o preço também é singular quanto baste: mais de 105 mil euros no Reino Unido!

