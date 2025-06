Renovado: Kia Sportage ganha mais potência híbrida

Passaram-se sete meses sobre a estreia oficial na Coreia do Sul para o agora renovado Kia Sportage estar já de malas aviadas com destino ao Velho Continente no próximo Outono.

Face à versão longa para os mercados asiático e americano, o SUV europeu com 4,54 metros de comprimento assume uma nova área frontal, com os enormes faróis verticais a emoldurarem uma grelha nada discreta.

Os pára-choques também foram revistos, com formas mais angulares à frente, enquanto atrás as ópticas permanecem inalteradas mas agora realçadas com uma nova assinatura luminosa.

Do programa faz parte a variante GT-Line com um visual mais aguerrido, enquanto para toda a gama são propostas novas jantes em liga leve de 17 a 19 polegadas a completarem.

Evolução discreta a bordo

Abertas as portas, o habitáculo ganha um novo volante, assim como um novo tabliê onde assentam num painel único os ecrãs da instrumentação e do infoentretenimento de 12,3 polegadas cada, a que se soma um visor head-up de dez polegadas.

O espaço a bordo permanece o mesmo, como justificam os 2,68 metros a separar os dois eixos, com um banco traseiro generoso e um volume do porta-bagagens de 526 a 587 litros segundo a solução motriz que equipa o SUV.

Mantém-se alguns controlos físicos para as funções mais comuns, seja na consola central onde também está o selector de marchas giratório, seja sob as saídas de ar, onde estão localizados os botões da climatização.

Compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, a conectividade foi reforçada com novas opções no Kia Connect, enquanto as actualizações remotas permitem aceder a recursos e serviços específicos.

E, com a plataforma Feature-on-Demand, é possível descarregar jogos de vídeo para o infoentretenimento, sem esquecer o YouTube e outros serviços de streaming de vídeo.

O Sportage conta ainda com uma gama completa de tecnologias de apoio à condução, sendo de série a travagem automática de emergência de série com detecção de peões, ciclistas e carros.

Já o Highway Driving Assist 2 usa uma câmara frontal, sensores de radar e dados de navegação para auxiliar no controlo da velocidade de cruzeiro adaptativa, auxiliando a mudança de faixa quando activado o "pisca" e na assistência da direcção evasiva.

Ampla gama motriz

Do lado das motorizações, são as soluções híbridas a destacarem-se numa gama que também comporta soluções apenas a gasolina, sempre apoiadas pelo bloco turbo T-GDi de 1.6 litros, e a mild hybrid a gasóleo.

Seja com tracção às duas ou quatro rodas, o 100% híbrido vê a potência combinada elevar-se a 239 cv quando o antecessor só debitava 215 cv, e sempre associado a uma caixa automática de seis relações.

Com a mesma transmissão está o híbrido plug-in, agora também com tracção dianteira, a debitar 288 cv face aos 252 cv anteriores, ficando apenas por saber a capacidade da bateria e a respectiva autonomia.

A linha Sportage comporta ainda a versão micro híbrida a gasóleo com o propulsor 1.6 CRDi de 136 cv, passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de seis velocidades ou automática com dupla embraiagem de sete relações.

As mesmas transmissões equipam a versão puramente a gasolina, com 150 cv no tracção dianteira, e 180 cv para a versão com tracção integral.

Ainda sem se saber quais as variantes destinadas ao nosso país, os primeiros exemplares para a Europa começam a chegar neste Outono.

