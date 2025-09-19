Renovação motriz: Opel Astra Plug-In Hybrid mais potente vai mais longe

A evolução foi anunciada no final de Julho na Alemanha para agora serem abertas as reservas no nosso país para o renovado Opel Astra Plug-In Hybrid nas variantes hatchback e Sports Tourer.

Qualquer uma das propostas mantém o mesmo bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros de 150 cv, com a principal alteração a provir do propulsor eléctrico, que passou de 81 kW (110 cv) para 92 kW (125 cv)

Essa renovação motriz permite elevar a potência a uns combinados 196 cv face aos anteriores 180 cv, mantendo-se o binário nos 360 Nm.

Soma-se duma nova caixa automática eletrificada de dupla embraiagem com sete relações a passar aqueles números às rodas dianteiras, para cumprir os zero aos 100 km/hora em 7,6 segundos para uns máximos 225 km/hora.

A autonomia 100% eléctrica também aumentou dos anteriores 66 quilómetros para uns mais efectivos 83 quilómetros, graças ao aumento da capacidade da bateria, de 12,4 para 17,2 kWh.

A Opel ressalta ainda a redução nos consumos de combustível de ambos os motores, sendo agora a média de 12,7 a 13,1 kWh/100 km e de 2,2 a 2,4 litros/100 km quando antes eram 16,3 a 16,5 kWh e 1,3 litros de gasolina por 100 quilómetros.

O Astra Plug-In Hybrid 195, na configuração hatchback, arranca nos 36.990 euros para o acabamento Edition, com a linha GS a começar nos 40.290 euros; mais tarde deverão saber-se os preços da variante Sports Tourer.

