Renovação luminosa para o Opel Astra; ''eléctrico'' passa dos 450 km

10:49 - 10-12-2025
 
 
Nada como dar uma nova imagem frontal directamente inspirada no Corsa GSE Vision Gran Turismo, para fazer do Opel Astra uma peça ainda mais apelativa.

O hatchback e a respectiva contraparte Sports Tourer apresenta-se com um visual bem mais luminoso, acompanhado das respectivas evoluções mecânicas e tecnológicas.

Essa aposta percebe-se ainda melhor nas variantes 100% eléctricas, com a autonomia a alargar-se para lá dos 450 quilómetros.

Painel Vizor exuberante

Com a estreia ao pública agendada para Janeiro no salão automóvel de Bruxelas, o Opel Astra apresenta-se com uma série de actualizações que quase são "ignoradas" do olhar pela mais recente versão do painel Vizor.

Além do logótipo iluminado ao centro, destaca-se igualmente a assinatura luminosa LED em "cruz" do protótipo Corsa GSE Vision GT, assim como a estreia da tecnologia Intelli-Lux HD de última geração neste modelo.

A traseira mantém os preceitos estéticos do antecessor, com a renovação a ser completada por novas jantes de 17 e 18 polegadas, e pelas novas cores metalizadas Kontur White e Klover Green contrastadas pelo tejadilho em preto.

As novidades também são mínimas a bordo, perceptíveis na substituição dos plásticos laqueados por um acabamento acetinado, e pela introdução de tecidos reciclados.

O ambiente interno mantém-se austero mas com uma impressão geral de qualidade: logo de série na entrada na gama é o Pure Panel, a combinar a instrumentação e o multimédia, assim como os novos bancos ergonômicos Intelli-Seats.

O sistema de infoentretenimento também foi atualizado com a mais recente versão desenvolvida pelo grupo Stellantis, sendo positiva a manutenção dos comandos físicos para as funções mais básicas.

Motorizações recalibradas

No plano técnico, a Opel ainda não detalhou por completo todas as motorizações planeadas para o renovado Astra, embora se espere que sejam em tudo semelhantes às encontradas no actualizado Peugeot 308.

A principal evolução está na variante 100% eléctrica alimentada pelo motor de 115 kW (156 cv) e 270 Nm mas com o reforço da bateria para 58,4 kWh brutos a elevar a autonomia para 454 quilómetros combinados.

Outra novidade é a integração da tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) para carregar dispositivos externos como computadores ou bicicletas eléctricas.

Mantidas na gama deverão estar o turbodiesel 1.5 BlueHDi de 130 cv, assim como o micro híbrido 1.2 com 145 cv e o híbrido plug-in de 195 cv, com a bateria de 17,2 kWh brutos a elevar a distância eléctrica para 86 quilómetros.

Os segredos ainda escondidos sobre o Opel Astra e respectiva variante Sports Tourer serão revelados no salão automóvel de Bruxelas que irá decorrer entre 9 e 18 de Janeiro.

TEMAS:

OpelOpel Astrahíbridoeléctrico
