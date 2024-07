Renovado: Hyundai Bayon segue traços futuristas do Kauai

Habitáculo amplo, bagageira espaçosa como se quer num compacto familiar, e um visual bem futurista assinalam a renovação bem concebida do Hyundai Bayon.

O crossover assume os códigos estilísticos das propostas mais recentes da insígnia sul-coreana, com a faixa luminosa a toda a largura do capô a replicar a linha luminosa do Kauai.

Distingue-se ainda pelos novos pára-choques, com a grelha hexagonal a ser mais pequena, em contraste com uma traseira quase inalterada mas com os farolins a terem uma assinatura luminosa diferente.

À escolha estão nove cores para pintar a carroçaria, sendo novos os tons Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl.

É igualmente proposto um tejadilho pintado em Phantom Black para contrastar com aquelas cores, e novas jantes em liga leve de 16 e 17 polegadas.

Habitáculo mais tecnológico

O habitáculo mais tecnológico compreende de série o novo painel de instrumentação de 10,25 polegadas, alinhado com o ecrã multimédia com a mesma diagonal e com o infoentretenimento Bluelink actualizado.

Os sistemas de segurança activa e apoio ao condutor também evoluíram, passando a ter manutenção de faixa, alerta e travagem de emergência pré-colisão frontal, e detector de tráfego cruzado traseiro.

O cruise control "inteligente", que usa os dados do sistema de navegação para ajustar a velocidade de forma autónoma, completa a oferta neste campo.

O Bayon já pode ser encomendado a partir de 24.410 euros para a única versão com o motor 1.0 T-GDi de 100 cv, sendo dada à escolha com caixa manual de seis velocidades, ou automática de sete relações.

