Renault ZOE chega em Novembro e já conhecemos todos os preços

A nova geração do Renault ZOE chega a Portugal já em Novembro e já são conhecidos os preços para o mercado nacional.

Por fora, a imagem renovou-se e o ZOE ganhou uma assinatura luminosa em "C", elemento comum a todos os novos modelos da marca francesa, um capot com linhas mais vincadas, um novo pára-choques dianteiro com novas entradas de ar laterais e uma grelha redesenhada que ajuda a vincar o carácter distinto deste novo modelo.

Mas se o exterior mantém ligações ao ZOE que foi apresentado pela primeira vez em 2012, o habitáculo sofreu uma revolução profunda e está irreconhecível. Mas não se engane, isso são óptimas notícias para um modelo que agora conta com um painel de instrumentos digital de 9 polegadas, com um ecrã central multimédia de 9,3 polegadas e com novos bancos.

A somar a tudo isto, a qualidade dos acabamentos também é superior, e isso tem um impacto muito positivo no "feeling" geral de um eléctrico que foi anunciado com um motor de 136 cv, com uma bateria de 52 kWh e com uma autonomia total de 395 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

A bateria é nova e maior e permite que este ZOE receba corrente contínua até 50 kWh, graças a uma tomada Type2 escondida atrás do símbolo da marca, na dianteira. Num posto de carregamento com esta potência, é possível "ganhar" 150 quilómetros de autonomia em apenas 30 minutos. Contudo, recorrendo a uma estação de carregamento de apenas 22 kW são necessários 60 minutos de carga para obter 120 km de autonomia.

Se por outro lado preferir carregar numa Wall Box de 7 kW saiba que para obter uma carga completa terá que deixar o ZOE à carga durante uma noite inteira, ao passo que numa tomada convencional, serão precisas 24 horas para um ciclo de carga completo.

Z.E. 40 R110 - Esta é a versão de entrada de gama e conta com uma potência equivalente a 109 cv de potência e 225 Nm de binário. A bateria de 41 kWh continua a ser a mesma da geração anterior e tem uma autonomia máxima de 316 km.

Z.E. 50 R110 - Esta versão tem o mesmo motor com 109 cv de potência mas conta com uma bateria de maior capacidade, com 52 kWh. Nesta configuração a autonomia total é de 395 km.

Z.E. 50 R135 - Nesta configuração o ZOE combina a bateria mais potente, de 52 kWh, com o motor mais potente, que produz o equivalente a 136 cv e 245 Nm. A autonomia total é de 386 quilómetros. Com este motor o ZOE consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 9,5 segundos, registo que faz dele o ZOE mais rápido de sempre.

Quanto vai custar?

Tal como já acontecia, o Renault ZOE mantém as duas formas de aquisição, uma em regime de aluguer de baterias (Flex) e outra com o preço da bateria incluída. Com aluguer de bateria, os preços arrancam nos 23.690 euros para a versão Z.W. 40 R110. Com o preço da bateria incluída o ZOE mais barato começa nos 31.990 euros.

Tabela de preços completa: