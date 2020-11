Renault Trafic com 'design' revitalizado chega em Março

A Renault Trafic modernizou-se e ganhou novas tecnologias para manter toda a actualidade da sua terceira geração dirigida.

Proposto nas versões Combi e SpaceClass para o transporte de passageiros, o modelo assume um estilo mais moderno e dinâmico, patente na sua dianteira mais expressiva.

As alterações estéticas reflectem-se de imediato no novo capô horizontal e na grelha dianteira, conferindo-lhe uma imagem mais robusta.

Ainda à frente, o também novo pára-choques e os faróis Full LED, unidos por uma linha cromada e com a assinatura luminosa Renault em forma de C, dão-lhe maior expressividade.

Retrovisores rebatíveis por via eléctrica e as novas jantes de 17 polegadas completam a modernização de todo o conjunto, ligando-o à mais recente linguagem estilística da gama automóvel da marca francesa.

Abertas as portas, é no interior que se verificam as principais actualizações nas duas versões da Renault Trafic.

Um novo tabliê alberga o sistema multimédia Easy Link num ecrã táctil de oito polegadas, com navegação incluída e compatível com Android Auto e Apple CarPlay, tendo ainda um carregador de telemóvel por indução.

Quanto à segurança, ambas dispõem de sistemas de ajuda à condução de última geração, como regulador de velocidade adaptativo, travagem activa de emergência e aviso de mudança involuntária de faixa.

Novidades são o alerta de ângulo morto e o ‘airbag’ frontal para os dois passageiros dos bancos da frente.

Em termos de propulsão, quer a Trafic Combi, quer a Trafic SpaceClass contam com três motores a gasóleo.

A gama arranca com os novos dCi 110, associado apenas a uma caixa manual, e dCi 150, com transmissão manual ou automática EDC.

O motor dCi 170 assume-se como o topo de gama, contando, para o efeito, com uma caixa automática EDC.

Os três motores estão associados à tecnologia Stop & Start, e são ompatíveis com a norma Euro 6D FULL.

Em Janeiro do próximo ano, serão avançados mais detalhes sobre a Renault Trafic, antes da chegada ao mercado nacional em Março.

