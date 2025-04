A Renault prossegue a toda a velocidade a renovação da sua oferta automóvel: o Boreal é a mais recente proposta para o segmento C-SUV mas com o mercado europeu de fora, pelo menos nesta primeira fase.

Renault tem novo SUV: chama-se Boreal mas não será para a Europa

O novo modelo marca um passo importante no âmbito do estratégico International Game Plan 2027 definido pela marca do losango

Sem grandes detalhes sobre o modelo, a imprensa brasileira avança já com algumas informações ou não estivesse já planeado a estreia em terras de Vera Cruz para depois alargar-se a toda a América Latina.

Segundo o portal brasileiro Autoesporte, o Boreal inspira-se diretamente no novo Dacia Bigster mas redesenhado o suficiente para adotar os mesmos códigos estilísticos dos Renault Captur e Symbioz.

As suas dimensões deverão ser semelhantes às do SUV da insígnia franco-romenas, o que significam perto de 4,60 metros de comprimento, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,70 metros.

De fora ficam os dados mecânicos do Boreal mas, à partida, poderá ter configurações micro híbridas e 100% híbridas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?