Renault Symbioz: acabamento Evolution é nova entrada de gama

O acabamento Evolution passa a dar entrada à gama do Renault Symbioz enquanto se aguarda para 2025 pela chegada de duas soluções motrizes E-Tech micro híbridas.

A novidade, que se soma às actuais linhas Techno, Esprit Alpine e Iconic, é proposta com o grupo motopropulsor E-Tech Full Hybrid 145 a partir de 32.500 euros.

Já com um equipamento de série relativamente completo, oferece a assistência ao estacionamento com câmara de marcha atrás, ar condicionado automático e carregador de telemóveis por indução.

O ecrã multimédia de 10,4 polegadas equipa o infoentretenimento openR Link com os serviços Google integrados, com o visor da instrumentação digital a ser de sete polegadas.

Quanto à estética, poder-se-á contar como opção com as jantes em liga leve de 18 polegadas da versão Techno, em substituição das rodas em aço de 17 polegadas de equipa o SUV de origem.

As opções E-Tech micro-híbridas do Renault Symbioz só chegam em 2025, o que significa que o novo acabamento Evolution se contenta com a solução E-Tech Full Hybrid 145 que equipa os "irmãos".

São 143 cv e 205 Nm debitados pelo E-Tech Full Hybrid 145, passados ao solo através de uma caixa automática multimodo, com o consumo médio a dever ficar-se pelos 4,6 litros por cada 100 quilómetros.

A apoiar o condutor estão até 29 assistentes que permitem ao SUV assumir a condução semi-autónoma de nível 2.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?