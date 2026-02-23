 Pesquisa
Tome Nota

Renault sozinha aos comandos da Flexis com saída da Volvo e CMA CGM

16:18 - 23-02-2026
 
 
Renault sozinha aos comandos da Flexis com saída da Volvo e CMA CGM

A Renault fica sozinha aos comandos da Flexis, criada há pouco mais de dois anos, depois de comprar a totalidade das acções do grupo Volvo (45%) e da CMA CGM (10%), segundo o comunicado do grupo automóvel francês.

A transacção está ainda sujeita à aprovação das autoridades anti-monopólio, mas se não houverem objecções por parte delas, a "transferência" poderá estar concluída ainda neste primeiro semestre.

O negócio não deixa de criar alguma surpresa: criada há pouco mais de dois anos, a parceria iria deixar a Renault com os automóveis, a Volvo com o transporte industrial e a CMA CGM com a logística marítima global.

O motivo oficial para a separação permanece obscuro no comunicado avançado pelo grupo automóvel francês esta segunda-feira, tanto mais porque a parceria iria representar uma visão partilhada do futuro da mobilidade profissional.

Trafic eléctrica em SDV

O que não muda é a ambição técnica do projeto, com a Flexis apontada ao desenvolvimento duma nova família de furgões eléctricos de médio porte construídos sobre uma plataforma skateboard.

Esta solução tecnológica permite a integração da bateria no piso para libertar o máximo de espaço útil para a carga e para o condutor e acompanhante.

Até ao final deste ano está prevista a entrada em produção da Renault Trafic Van E-Tech eléctrica na fábrica francesa do grupo em Sandouville, na qual estão já a trabalhar cerca de 1.300 técnicos no seu desenvolvimento.

Primeiro modelo da nova gama, o furgão aposta numa arquitectura de 800 volts segundo a abordagem SDV (Veículo Definido por Software).

A partir de 2027, a sua distribuição também será assumida pela Renault Trucks, que integra a divisão de veículos pesados do grupo Volvo, num vínculo comercial que sobrevive à venda da participação sueca na Flexis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

RenaultVolvoCMA CGMFlexisfurgãoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Fiat Topolino Corallo a brilhar nas ruas de Sanremo

Fiat Topolino Corallo a brilhar nas ruas de Sanremo

Piloto da Red Bull aterra em cima de comboio ''ajudado'' por dois Rimac Nevera

Piloto da Red Bull aterra em cima de comboio ''ajudado'' por dois Rimac Nevera

MG S6 EV estreia-se com 530 km… e traz MG4 renovado a reboque!

MG S6 EV estreia-se com 530 km… e traz MG4 renovado a reboque!

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.