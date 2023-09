Depois do Mégane E-Tech Electric, o Scénic assume-se como o segundo modelo icónico da Renault a tornar-se totalmente eléctrico.

Renault Scénic E-Tech Electric passa a SUV com 620 km de autonomia

A quinta geração do antigo monovolume ganha uma nova designação e redesenha-se como um SUV familiar com um ligeiro toque de berlina.

O Scénic E-Tech Electric propõe uma autonomia até 620 quilómetros e deverá chegar ao mercado europeu no primeiro trimestre de 2024.

Estética robusta

Muito fiel às linhas do Scénic Vision, o Renault Scénic E-Tech Electric apresenta-se com uma estética robusta.

A aerodinâmica não foi descurada, apesar do visual maciço que mostram as suas cotas: 4,47 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,57 de altura.

Construído sobre a plataforma CMF-EV, os 2,78 metros que mede entre eixos assegura um amplo espaço a bordo para cinco ocupantes.

E o espírito de carro para toda a família é exemplificado por uma bagageira com 545 litros de capacidade.

Exactamente como o protótipo de que descende, integra um capô longo e plano, e saliências muito curtas.

A dianteira maciça, com a grelha a fundir-se com a carroçaria, é realçada pelas ópticas afiladas.



Nas laterais, as luzes diurnas assumem a assinatura luminosa que já distinguem o recente Rafale e o renovado Clio.

Face ao Scénic Vision, não "entraram" no SUV foram as portas de abertura antagónica e as câmaras digitais a fazerem a vez dos retrovisores laterais.

A traseira reforça o tom robusto e, no que às ópticas diz respeito, segue as linhas do Renault Rafale

Jantes aerodinâmicas de 19 ou 20 polegada ficam albergadas sob uns guarda-lamas protegidos por plástico, a darem-lhe um ar mais aventureiro.

Reciclagem a bordo

O habitáculo segue a arquitectura de modelos como o Mégane E-Tech Electric, também presente nos novos Espace e Rafale.



Ao centro está o ecrã táctil multimédia openR de 12 polegadas com o sistema operativo da Google, alinhado com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas.

Os sistemas de apoio à condução podem comportar mais de 30 auxiliares, e 50 aplicações descarregáveis através do Google Play.

Entre os principais sistemas está o programador preditivo da velocidade de cruzeiro, que se adapta automaticamente às condições da via e do tráfego.

Já o som obrigatório que alerta os transeuntes para a passagem do "eléctrico" foi orquestrado pelo compositor Jean-Michel Jarre.

A preocupação ambiental está presente nos estofos dos bancos, que são totalmente em tecido reciclado, e no uso de plástico reciclado nos revestimentos.

A arrumação a bordo é abundante, principalmente à frente, chegando aos 39 litros de capacidade graças ao "desaparecimento" do selector de marchas.



Atrás, os apoios de braços removíveis podem servir como suporte para um tablet ou um computador portátil.

É ainda dada a opção de um tecto panorâmico envidraçado com a possibilidade de regular a sua opacidade.

Duas opções motrizes

Quanto à tracção eléctrica, o Scenic permanece fiel a um motor síncrono com potências de 125 e 160 kW (170 e 218 cv).

Para o primeiro é avançada uma bateria de 60 kWh para uma autonomia até 420 quilómetros, com a segunda, de 87 kWh, a dar até 620 quilómetros.

A Renault anuncia uma melhor densidade energética em 6% face ao Mégane E-Tech Electric graças ao uso da tecnologia NMC (níquel, manganês e cobalto).

O controlo da autonomia pode ser feito atrás de quatro níveis de travagem regenerativa.



Uma bomba de calor de série em todas as versões completa o sistema, com o carregador de bordo para corrente alternada a ser de 22 kW.

Os carregamentos em corrente contínua podem ser feitos até 150 kW, baixando para 130 kW no modelo com menor potência.

Ainda sem se conhecerem os preços para o novo Scénic E-Tech Electric, sabe-se que haverá uma versão com o nível de equipamento Alpine Spirit.

A distingui-lo está a cor cinza fosco e jantes específicas de 20 polegadas, além do logótipo nos guarda-lamas dianteiros.

A bordo, várias inserções azuis serão visíveis no tabliê e nos painéis das portas, com revestimentos específicos em tecido preto.

