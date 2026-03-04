Renault reforça ataque ao 'premium' com Austral, Rafale e Espace mais evoluídos

É uma tendências que as marcas generalistas estão a abraçar a um ritmo cada vez mais elevado: a Renault confirma a sua estratégia de ascensão nos segmentos C e D focada nas versões mais sofisticadas.

Ora no decorrer deste ano, os Austral, Espace e Rafale vão oferecer novos equipamentos e avanços tecnológicos para reforçar o conforto e a conectividade a bordo.

Uma das soluções assenta, pela primeira vez, num carregador sem fios compatível com Qi2 (ou MagSafe para iPhones) que permitirá garantir a máxima potência do telemóvel sem riscos de aquecimento excessivo.

Além disso, os topos de gama daqueles três modelos irão beneficiar duma nova oferta de conectividade através da operadora virtual Airnity.

Dela faz parte um plano de acesso à internet integrado directamente no sistema de infoentretenimento que permitirá descarregar aplicações através da ligação OpenR, eliminando a necessidade de usar um telemóvel para essa tarefa.

Já o assistente de inteligência artificial Gemini, que irá substituir o actual Google Assistant, será disponibilizado em breve através duma actualização remota.

A câmara instalada no pilar A soma um novo recurso para detectar sinais de fadiga ou mal-estar do condutor, "obrigando" o carro a parar de forma gradual e a ligar os "piscas" de emergência desde que activado o sistema de monitorização.

Condução mais "inteligente"

Novidade nos acabamentos topo de gama dos Austral, Espace e Rafale é a substituição do modo de condução Personal pelo novo Smart.

A solução irá gerir de forma automática as transições entre os diferentes modos Multi-Sense (Eco, Comfort e Sport) com base no estilo de condução.

A título de exemplo, o Smart permitirá beneficiar instantaneamente do modo Sport nas ultrapassagens, mas também poupar combustível ao mudar para Eco sempre que o ritmo de condução diminua.

A Renault justifica estas evoluções tecnológicas por as versões mais completas dos três modelos constituírem a larga maioria das suas vendas.

Quase metade das vendas do Austral é apoiada no acabamento Esprit Alpine, sendo de dois terços no Espace se se somar o acabamento Iconic. No Rafale, 85% dos exemplares vendidos têm os acabamentos Esprit Alpine e Atelier Alpine.

Desconhece-se quando estas novidades chegam aos três modelos vendidos em território nacional, e se haverá incremento no preço final.

