Renault Rafale é o novo carro oficial da presidência francesa

É o regresso da marca do losango à garagem da presidência francesa: o Renault Rafale "destronou" o DS 7 como carro oficial de Emmanuel Mácron para os festejos do 14 de Julho que assinalaram a tomada da bastilha.

É preciso recuar até 2016 para encontrar o último modelo da marca ao serviço do chefe de estado gaulês, neste caso um Renault Espace, para depois ser "substituído" um ano mais tarde por um Peugeot 5008.

E são muitos os detalhes a distinguirem o Rafale presidencial dos exemplares produzidos em massa, a começar pelo tom Bleu Nocturne que pinta a carroçaria, com a grelha a exibir as cores da bandeira francesa.

A Renault explica que o SUV coupé foi alterado para atender às exigências da função presidencial mas sem especificar; imagina-se que a estrutura da carroçaria e as janelas tenham ganhado uma nova blindagem.

Tão pouco é avançado a motorização que alimenta o carro, sabendo-se que a gama é composta pelo E-Tech Full Hybrid de 200 cv, e pelo explosivo híbrido plug-in E-Tech 4x4 de 300 cv.

Foi em 1920 que arrancou a ligação da construtora à presidência francesa, à conta dum Renault 40 cv que se manteve ao serviço durante oito anos.

Desde esta data, nada menos que 12 presidentes da república escolheram a Renault para as suas viagens oficiais, como o Safrane de François Mitterrand ou mesmo o Vel Satis de Nicolas Sarkozy.

O Renault Rafale E-Tech Full Hybrid já está disponível no nosso país a partir de 45 mil euros no nível Techno, subindo aos 50 mil euros com o acabamento Esprit Alpine.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?