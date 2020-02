Renault Mégane RS renovado: estilo ainda mais refinado

É uma "lavagem" de cara a todos os níveis, já a preparar o que irá ser a presença da Renault, em Março, no salão automóvel de Genebra.

O construtor francês renovou toda a gama do Mégane, desde o modelo mais básico até ao RS Trophy, e revela uma nova motorização híbrida recarregável: o novo e-Tech plug-in.

Para todos os fãs da série Renault Sport há boas notícias: a substituição da linha GT Line pela RS Line, e a integração da mesma unidade motriz que equipa o Alpine A110.

Em termos estéticos, as linhas exteriores e o habitáculo adoptam agora uma visual ainda mais desportivo, indo ao encontro daqueles que não querem ser indiferentes por onde quer que passem.

Todas as versões do Mégane RS estão agora equipadas com um motor 1.8 litros turbo de injecção directa de quatro cilindros com 300 cv de potência, exactamente o mesmo propulsor que antes equipava a variante Trophy.

O binário máximo atinge agora os 420 Nm, um aumento de 30 Nm em relação à anterior motorização, desde que equipado com uma caixa EDC automática, ou 400 Nm com uma caixa de velocidades manual.

A vantagem para todos aqueles que gostam de pisar o acelerador? Acelerações ainda mais rápidas, mesmo nos regimes mais elevados, e um novo prazer de "pilotagem", como sublinha a marca, graças ao reforço do binário.

O gozo de condução ganha ainda mais força graças ao chassis Sport 4Control, ao oferecer a máxima agilidade do Mégane RS em percursos sinuosos e curvas fechadas, e uma estabilidade optimizada nas curvais rápidas.

Através do novo RS Monitor, o "piloto" pode seguir os vários parâmetros de desempenho do desportivo em tempo real.

Se o novo Mégane RS promete fazer as delícias de todos aqueles que amam a velocidade pura, mais satisfeitos ficarão com a variante RS Trophy.

Concebido especialmente para as pistas de corrida, o modelo diferencia-se pelo seu chassis exclusivo Cup. Ao disponibilizar um diferencial mecânico Torsen com autoblocante, o condutor beneficia de uma elevada motricidade à saída das curvas com que entra nelas.

Claro que, para beneficiar de todas as estas potencialidade, o RS Trophy sofreu um aumento de rigidez nos amortecedores e na suspensão, de 25% e 30%, respectivamente, em relação ao Mégane RS. Ao mesmo tempo, a barra estabilizadora viu a sua tara incrementada em 10%.



Ainda sem preços definidos, o novo Renault Mégane RS chegará ao mercado já neste Verão.

