Polícia desempana Porsche 911 que tinha acabado de multar

A história é tão insólita quanto divertida: uma patrulha policial foi essencial para desempanar um Porsche 911 que tinha acabado de multar em excesso de velocidade na auto-estrada.

A situação aconteceu no fim-de-semana de Páscoa, na A84, que atravessa o departamento de La Manche, no noroeste de França.

Uma patrulha da Gendarmerie Nationale "apanhou" com o radar o condutor de um Porsche 911 (série 996) acima do limite de velocidade permitido na auto-estrada.

Mandado parar umas centenas de metros mais à frente para ser autuado, o automobilista não conseguiu pôr o motor a trabalhar por falta de energia na bateria.

Nada mais simples de resolver: como bons samaritanos, os agentes abriram o capô do seu Renault Mégane R.S. e ligaram os cabos às baterias de ambos os desportivos.

O condutor seguiu de imediato viagem com o Porsche 911, mas talvez com um amargo de boca por ter sido multado com a inevitável perda de pontos na carta de condução.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?