Renault Master transfigura-se com visual mais robusto e aerodinâmico

Visual mais arrojado, a conferir maior personalidade na estrada, e mais tecnologia a bordo marcam a nova Renault Master.

Esta quarta geração apresenta-se com uma nova carroçaria AeroVan mais aerodinâmica, e com o interior a sofrer uma verdadeira revolução.

A alimentá-la irão estar sistemas motrizes a combustão e eléctricos, não sendo descartada uma solução alimentada a hidrogénio.

Aerodinâmica reforçada

É um verdadeiro virar de página para o furgão de maior porte da marca do losango construído sobre uma nova plataforma multi-energia.

A nova Renault Master revelada esta terça-feira em Lyon no salão profissional SoluTrans adopta um estilo mais agressivo à conta de um curto e horizontal.

Essa ideia é reforçada pela enorme grelha com o novo logótipo ao centro, combinada com os faróis horizontais LED e as luzes diurnas em C.

A traseira, embora mais estreita, apresenta-se num estilo mais clássico, dominada pelos grandes farolins verticais desenhados igualmente em C.

O desenho Aerovan da carroçaria permitiu reduzir em 20% o coeficiente aerodinâmico, com poupanças significativas nos consumos.

É avançada uma redução de 1,5 litros/100 km e emissões de dióxido de carbono inferiores a 200 g/km, com as versões eléctricas a pouparem até 20% no consumo.



Diesel, eléctrico… ou hidrogénio?

No campo do diesel, a nova Master opta pelo bloco 2.0 Blue dCi com potências de 105, 130, 150 e 170 cv,

A ele podem ser associadas uma caixa manual de seis velocidades ou uma nova transmissão automática de nove relações.

Já para a solução eléctrica é adoptado um novo sistema motriz E-Tech com potências de 96 e 105 kW (130 e 143 cv) para um binário máximo de 300 Nm.

Ambas as versões estão associadas a baterias de 40 kWh para uma autonomia até 180 quilómetros, com a de 87 kWh a poder fazer mais de 410 quilómetros.

Nesta última é avançado um consumo combinado de 21 kWh/100 km graças à introdução de uma nova electrónica de potência e de um novo sistema de gestão térmica.



O carregamento rápido a 130 kW em corrente contínua permite ganhar 230 quilómetros em cerca de meia hora.

Já através de uma wallbox de 22 kW em corrente alternada, o carregamento de dez a 100% é feito em menos de quatro horas.

Estas versões comportam ainda a possibilidade de alimentar a rede eléctrica (V2G), assim como ferramentas e aparelhos electrónicos (V2L).

Uma versão alimentada a célula de combustível de hidrogénio está a ser desenvolvida em parceria com a Hyvia.

No entanto, será necessário esperar até 2025, pelo menos, para a Master Hydrogen sair para a estrada.

Tecnologia de ponta

A nova Master comporta de série um novo sistema de travagem dinâmica com assistência eléctrica mais eficiente, independentemente da carga do veículo.

Também permite accionar a travagem automática de emergência duas vezes mais rápida, tendo ainda maior recuperação de energia nas versões eléctricas.



Ao nível dos apoios à condução, pode acomodar até 20 soluções, como os assistentes de estabilização lateral, e de condução com reboque.

Comporta ainda a velocidade de cruzeiro adaptativa com assistência "inteligente", manutenção de faixa activa e alerta de ponto cego.

Acesso de carga facilitado

A nova plataforma em que assenta o furgão também permite uma gama tão alargada como a actual, sem esquecer 20 variantes transformadas de origem.

A Renault anuncia capacidades úteis de 11 a 22 m3 em 20 tipos de carroçaria, e cargas até duas toneladas nas de maior porte.

O acesso ao espaço de carga foi igualmente reformulado, aumentando em 40 mm a largura da porta lateral deslizante, e em 100 mm o comprimento de carga.

E, ao contrário do furgão actual, a nova Master adopta uma divisória rígida totalmente vertical para facilitar o carregamento a toda a altura.



Mais ergonómica e tecnológica

Se por fora as mudanças estéticas são mais do que notórias, o habitáculo sofreu uma verdadeira revolução em termos de ergonomia, conforto e tecnologia.

A cabine recebe um novo painel de instrumentos digital, alinhado com o sistema multimédia OpenR com google integrado num ecrã de dez polegadas.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, é dada a opção de reforçá-la com mais de 50 aplicações da Google Play.

Navegação Google Maps e interacções naturais de voz com o Google Assistant são alguns dos serviços conectados disponíveis.

Este sistema multimédia também abre a porta à criação de aplicações personalizadas para veículos transformados.

Nesta fase de lançamento há uma para bombeiros, outra para a transformação em oficinas móveis, e uma para a transformação em veículos frigoríficos.



Para elevar a interacção e a proactividade, o profissional pode ligar-se à Master por via remota através da aplicação My Renault.

Outras soluções de conforto estão no ajustamento do volante em altura e profundidade.

Os numerosos espaços de arrumação proporcionam 135 litros de espaço útil, mais 25% do que a geração que agora substitui.

Transformar o furgão num "escritório" esteve na mente dos técnicos da Renault, com as costas do banco do meio a dobrar-se para transformar-se numa mesa.

A base tem um compartimento para guardar o computador portátil e existem portas USB-C para alimentar diferentes dispositivos.

Ao nível do conforto, a Master pode comportar diversas variantes de bancos, revestidos com materiais mais resistentes e duráveis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?