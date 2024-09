Renault Master é Furgão do Ano

O novo Renault Master foi votado Furgão do Ano 2025 pelo painel de jurados do International Van of the Year (IVOTY).

O desenho Aerovan para uma aerodinâmica mais evoluída e a nova plataforma multi-energias, com soluções motrizes diesel, eléctrica e hidrogénio foram dois dos factores mais apreciados pelo júri.

Somam-se ainda os elevados níveis de inovação e tecnologia desenvolvidos para a nova gama, assim como a maior eficiência e facilidade de utilização, mais espaço de carga, segurança e conforto.

"O novo Master é o exemplo perfeito, há mais de 120 anos, do que tem tornado os veículos comerciais ligeiros da Renault tão maravilhosos", sublinha Heinz-Jürgen Löw, vice-presidente da divisão VCL.

"São inovadores, disruptivos e multi-energias, concebidos para serem personalizados de forma praticamente infinita, para responder às necessidades individuais dos nossos clientes profissionais".

O Renault Master é o quinto furgão da marca a conquistar o título, depois dos Master II (1998), Trafic II (2002), Kangoo Z.E (2012) e Kangoo Van III (2022).

