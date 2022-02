Renault já tem data para estreia do Austral

Já com o dia 8 de Março definido para a apresentação mundial do novo Renault Austral, a marca do losango revela agora pormenores do interior do SUV que irá substituir o Kadjar.

O destaque é dado à escolha dos materiais e à qualidade dos acabamentos no habitáculo, como se fosse, como explica a Renault, um "casulo" moderno e refinado.

A zona superior do tabliê terá um acabamento mate, acolchoado e macio ao toque, com a faixa de luz na área inferior a estender-se até aos painéis da porta.

O tabliê é realçado pelo uso de madeira verdadeira, tratada segundo a técnica japonesa maki-e, com várias camadas de pigmentos metálicos a realçarem a textura e o grão natural.

Já a grelha horizontal de ventilação é envolvida por um acabamento cromado acetinado.

Os painéis das portas, com um acabamento acolchoado na parte superior, apresentam as mesmas decorações e acabamentos.

A consola central, inspirada nos mundos da aviação e da relojoaria, comporta um apoio de braços com acabamento cromado acetinado.

