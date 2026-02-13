Renault investe 500.000 euros em novo centro de formação no Seixal

O grupo Renault acaba de investir meio milhão de euros num novo centro de formação no Seixal que irá permitir formar até 70 profissionais em simultâneo da rede de concessionários Renault, Dacia e Alpine.

O objectivo é óbvio: acelerar a qualificação das equipas e garantir que a rede de concessionários está preparada para a profunda transformação tecnológica e digital que o sector automóvel está a enfrentar.

Projectada para acolher formações multidisciplinares, que vão desde a mecânica avançada até à gestão e vendas, a nova instalação comporta cinco salas de formação e uma oficina técnica especializada equipada com 4 elevadores.

Soma-se ainda um estúdio de gravação que irá permitir a produção e emissão de webinars e conteúdos formativos digitais aos formandos.

"O investimento realizado no novo centro de formação representa um passo estratégico fundamental para o desenvolvimento de competências das nossas equipas e para o reforço da competitividade da rede de concessionários", assume Edgar Santos, director de recursos humanos e de formação da rede do grupo Renault.

A rede de concessionários do grupo em território nacional conta actualmente com 4.164 colaboradores, estando 1.578 profissionais elegíveis para a formação contínua.

Em média, 57 sessões de formação técnica e 40 sessões de formação comercial e gestão estão comportadas no programa formativo anual.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?