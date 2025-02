Será uma das figuras principais do salão Rétromobile que irá abrir quarta-feira as portas ao público em Paris.

Renault Filante Record: consumo e autonomia são as marcas a bater

Ainda sob a forma de protótipo, o Filante Record 2025 é para a Renault, um laboratório sobre quatro rodas decisivo para "testar" o futuro do automóvel eléctrico.

Reinterpretação moderna do 40 CV des Récords de 1925 e do Étoile Filante de 1956, sem esquecer o Nervasport des Records de 1934, tal como estes antecessores, esta proposta nasceu para bater recordes.

Contudo, não serão as marcas de velocidade máxima a bater já neste Verão, que muitos já consideram "fora de moda", mas antes os números de consumo e de autonomia.

Aerodinâmica na ordem

Com 5,12 metros de comprimento mas apenas 1,19 de altura, as suas linhas inspiram-se directamente nos caça de combate e nos aviões de velocidade que marcaram a década de 30.

Essa ideia está patente na silhueta muito alongada com a carlinga do piloto saliente, de maneira a expressar leveza e fluidez, segundo o responsável da divisão de design avançado da Renault e da Ampère.

"Cada centímetro da superfície foi trabalhado para captar a luz e realçar as linhas da carroçaria que parecem fundir-se no ar", explica Sandeep Bhambra, reforçadas pelos vidros azuis e pela paleta de cores.

A beneficiá-lo estão ainda os pneus de 19 polegadas concebidos pela Michelin para maximizar o desempenho, com o seu desenho alto e estreito a limitar a dissipação de energia até 40%.

Os faróis redondos, as rodas separadas da carroçaria, a "grelha" pontiaguda e a posição recuada do habitáculo são uma referência directa ao Renault 40 CV des Records.

Já as carenagens que cobrem as rodas, para além da sua concepção aerodinâmica, são também um elemento de estilo inspirado no Étoile Filante para melhor "furar" o ar.

O Filante Record 2025 adopta uma nova tonalidade azul ultravioleta que muda para violeta dependendo do ângulo em que é mirado.

Como um caça de combate

E como é a vida a bordo deste protótipo? Bem apertado como é bom de ver ou não fosse o habitáculo (e respectiva bolha protectora) "derivado" dos aviões-caça de combate.

O volante ligado à bolha protectora do cockpit eleva-se para facilitar a instalação do piloto num banco em lona esticada que se adapta ao corpo para uma melhor sintonia com o carro.

A direcção steer by wire elimina a necessidade duma coluna; sensores electrónicos comunicam entre o volante e os motores da cremalheira, enquanto as acelerações e travagens fazem-se através dos manípulos.

Ao centro do volante destaca-se um ecrã panorâmico flexível enrolado num cilindro para melhor visualizar dados essenciais como a velocidade, autonomia e parâmetros de condução.

O sistema brake by wire funciona segundo o mesmo princípio da direcção, entrando em acção quando sinais eléctricos são enviados aos travões quando o condutor acciona o respectivo controlo no volante.

Peso em contenção

Por trás da concepção do Filante Record 2025 esteve uma colaboração estreita entre as equipes de design e de engenharia do grupo automóvel.

Tendo não apenas a aerodinâmica mas também a leveza como prioridades, a Renault aliou-se à Ligier Automotive para obter toda a experiência que a parceira tem na concepção de carros de competição .

A massa total em redor dos 1.000 quilos conseguiu-se com o uso da fibra de carbono em elementos da carroçaria, e duma liga Scalmalloy em alumínio de alta resistência para impressão 3D de peças para o chassis.

Além de reduzirem o peso, aqueles materiais garantem um elevado nível de rigidez, conseguido através de vários cálculos computacionais para determinar as áreas onde esse material deveria ser preservado.

Cell-to-Pack inédito

A equipar o protótipo está uma bateria de 87 kWh, idêntica em capacidade à que monta o Renault Scénic E-Tech Electric mas com uma tecnologia totalmente distinta.

Fornecida pela Ampère, a tecnologia cell-to-pack maximiza a eficiência energética ao mesmo tempo que permite poupar espaço e peso no automóvel, mesmo se o acumulador pesa quase 600 quilos na balança.

As células são integradas directamente no conjunto de baterias (e sem módulos intermédios), uma técnica que permite reduzir o peso do conjunto, embora não tenha simples instalá-lo num carro que só tem 1,71 metros de largura.

O Renault Filante Record 2025 será testado em túnel de vento na Primavera para finalizar os ajustes no design exterior, para depois tentar bater os recordes de consumo e autonomia eléctrica.

A bater estão os números de exemplos como o Mercedes-Benz Vision EQXX, que conseguiu ultrapassar os 1.000 quilómetros de distância a consumir 7,4 kWh/100 km… mas com uma bateria de 100 kWh!

Antes disso, quem tiver oportunidade de passar por Paris esta semana, saiba que o Rétromobile 2025 decorre entre os dias 5 e 9 do corrente Fevereiro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?