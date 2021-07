Renault estreia novo MéganE eléctrico em Munique

A Renault confirmou a presença no salão automóvel de Munique, e tem no Mégane E-Tech 100% Electric o seu principal destaque.

A estreia mundial do novo "eléctrico" da marca do losango acontece a 6 de Setembro no certame alemão que irá decorrer até dia 12.

Em exibição estará igualmente o Renault 5 Prototype ao lado do Renault 5 original, com versões icónicas especialmente escolhidas para a ocasião.





No novo espaço de exposição, baptizado de Renault Studiault, serão igualmente destacados os diferentes modelos da gama E-Tech.

A conferência de imprensa da marca terá lugar na segunda-feira, 6 de Setembro, e será transmitida ao vivo e em directo por live streaming.

