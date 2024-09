Há um novo comercial 100% eléctrico da Renault a dar continuidade ao popular furgão ligeiro que rolou pelas estradas europeias, e a estreia foi feita esta segunda-feira no IAA Transportation em Hannover.

Renault Estafette mostra futuro eléctrico dos comerciais urbanos

Aliás, é a própria marca do losango a sublinhar que o Estafette Concept não é mais do que uma visão da para as futuras carrinhas 100% eléctricas que começarão a chegar em 2026 ao mercado.

O futuro utilitário estreia a plataforma FlexEVan concebida pela Flexis, empresa independente fundada pelos grupos Renault e Volvo, assim como pelo transportador marítimo.

Projectado para a cidade, o Estafette Concept alia formas compactas a um interior espaçoso, combinando a "pegada ecológica" dum Kangoo L2 com a agilidade do Clio e o volume de carga do Trafic L1H2.

Plataforma modular

Os futuros comerciais ligeiros eléctricos que o Renault Estafette Concept idealiza terão como base a FlexEVan, uma plataforma modular arquitectada para comportar diferentes tipos de carroçaria.

Esses veículos também irão beneficiar duma arquitectura SDV (Software Defined Vehicle), o que significa que serão projectados em torno do software de bordo.

Significa assim que serão capazes de oferecer uma infinidade de serviços conectados, actualmente indisponíveis nos modelos actuais.

O projecto Flexis "foi movido pela ideia de que devemos conseguir reduzir o custo total da utilização do produto em cerca de 30%", sublinha Luca de Meo, director geral do grupo Renault.

Inspirado na flexibilidade

Os mais tradicionalistas depressa perceberão que apenas o nome liga o Estafette Concept ao comercial estreado em 1959, apesar de comportar outros elementos menos óbvios nele inspirados.

Destacam-se os grandes faróis redondos numa grelha baixa, assim como as portas dianteiras deslizantes, com o pára-brisas XXL a oferecer um enorme campo de visão ao condutor.

Com 4,87 metros de comprimento por 1,92 de largura, destaca-se por privilegiar o espaço a bordo com os seus 2,59 metros de altura, o que lhe confere uma silhueta completamente vertical.

Digital quanto baste

O habitáculo tem vários ecrãs, onde se incluem não só os tradicionais painéis de instrumentação e multimédia mas também dos retrovisores laterais digitais e dos atalhos para o Bluetooth ou a climatização.

O tabliê está organizado em prateleiras para facilitar a arrumação de pequenos objectos enquanto o selector de marchas ao nível do volante permite libertar ainda mais espaço.

O selector de marchas à direita ao nível do volante, liberta espaço no chão enquanto o botão ao centro facilita a activação dos modos de condução.

A separar a área de carga da cabine está uma porta deslizante que se fecha automaticamente na ausência do condutor, dispondo ainda de quatro prateleiras para um armazenamento racional das mercadorias.

Previstos para chegarem ao mercado em 2026, nada se sabe sobre os futuros utilitários comerciais com assinatura da Flexis em termos de mecânica e de desempenho.

Sabe-se apenas que serão terão uma arquitectura eléctrica de 800 volts e serão alimentados por dois tipos de bateria com autonomias diferenciadas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?