Se vê semelhanças com o Rafale no rosto deste Renault Espace não fique espantado porque o renovado SUV adopta a mesma filosofia estilística adoptada pela marca do losango nos seus modelos hibridizados.

Renault Espace rejuvenesceu-se com mais conforto e melhor tecnologia

Não é propriamente uma surpresa porque o renovado "sete lugares", mas também configurado para cinco, partilha com ele (e com o Austral) vários elementos técnicos.

Sob o capô está o mesmo grupo motopropulsor Full Hybrid E-Tech de 200 cv, associado a uma caixa automática multimodo optimizada e ao sistema 4Control Advanced a dar direcção às rodas traseiras.

A aposta no aumento do conforto está assumida nos novos bancos à frente, assim como no melhor isolamento acústico, sem esquecer o tejadilho opacificante Solarbay com quase dois metros quadrados.

À imagem do Rafale

Lançado em 2023, a sexta geração do Renault Espace assume uma bem vinda renovação que não passa apenas pelo lado de fora, mesmo se são novos mais de um terço dos elementos da carroçaria.

Apenas o comprimento do SUV cresceu em 3 cm, para os 4,75 metros), porque as outras cotas mantêm-se iguais: 1,65 de altura e 2,08 metros de largura com os retrovisores laterais abertos.

Se o modelo original seguia os passos estéticos do Austral, nesta reestilização opta antes por seguir os passos do Rafale, com os faróis LED adaptativos mais delgados a assumirem um formato trapezoidal.

A separá-los está uma enorme grelha com um figurino composto por pequenos losangos, com a área central a ser dominado pelo novo logótipo da construtora.

As luzes diurnas dominam as laterais do pára-choques, com o capô atravessado por vincos pronunciados até ao pára-brisas, enquanto as portas adoptam barras protectoras em plástico preto.

As nervuras horizontais dos guarda-lamas traseiros estendem-se até ao portão da bagageira reconfigurado, em perfeita sintonia com o desenho dos farolins.

A pintura Baltic Blue Grey é uma estreia na cartela cromática do SUV, onde já estão as cores Nocturne Blue, Pearly White e Starry Black, com o Satin Schist Grey a ser reservado para a variante Esprit Alpine.

Cinco ou sete lugares?

O Espace mantém a habitabilidade nos 2,74 metros que separam os dois eixos: na configuração de cinco lugares, a bagageira varia entre 692 e 943 litros conforme se avançar ou recuar a segunda fila.

Na versão de sete lugares, esses volumes ficam entre 520 e 782 litros nas mesmas condições, baixando para 212 litros com a terceira fila levantada.

Proposto nos acabamentos Techno, Esprit Alpine e Iconic, o interior beneficia de novos bancos dianteiros com melhor apoio lateral, enquanto os estofos em tecido também foram revistos.

O topo de gama Iconic assume volante e assentos aquecidos à frente, ambos com regulação eléctrica mas com o do condutor a somar a função de massagem.

O Esprit Alpine com um pendor mais desportivo, tem estofos forrados em tecido Twill de fibra de carbono, barras de tejadilho e molduras das janelas em preto, e novas jantes Altitude de 20 polegadas.

A luminosidade a bordo é assegurada pelo tejadilho em vidro opacificante Solarbay: sem barra transversal, é o maior da gama Renault com a superfície total a chegar quase aos dois metros quadrados.

O isolamento acústico também foi reforçado com a adopção de vidros laminados e novas vedações nas portas.

Condutor "reconhecido"

No campo tecnológico, conta com o sistema de infoentretenimento OpenR Link com Google integrado num ecrã multimédia de 12 polegadas com Google Maps.

As informações dadas no painel de instrumentos de 12,3 polegadas pode ser apoiada opcionalmente pelo visor head-up de 9,3 polegadas.

Novidade é o reconhecimento do condutor através duma câmara integrada no pilar esquerdo do pára-brisas.

Uma vez identificado, o sistema efectua as configurações previamente gravadas que lhe estão associadas, como as estações de rádio, a posição de condução e as aplicações Google.

200 cv híbridos

Quanto à solução motriz híbrida que equipa o Renault Espace, nada mudou na sua renovação: mantém-se o bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros com 130 cv, associado a dois propulsores eléctricos.

O primeiro desenvolve 50 kW (68 cv) e 205 Nm, com o segundo a debitar 25 kW (34 cv) e 50 Nm, sempre apoiados pela bateria de iões de lítio de 400 volts com 2 kWh/.

Com acelerações dos zero aos 100 km/hora em 8,8 segundos, o consumo combinado ronda os 4,8 litros/100 km, com os 55 litros no depósito de gasolina a oferecerem até 1 100 quilómetros de autonomia.

O novo software da caixa automática multimodo melhora a fluidez das relações de marcha, de acordo com a Renault, eliminando qualquer sensação de inércia nas acelerações e reduções de velocidade.

Quatro rodas a girar

Do lado do chassis, os acabamentos Esprit Alpine e Iconic permanecem equipados de série com o sistema 4Control Advanced para dar direcção às quatro rodas.

E, acessível a partir do ecrã multimédia está o selector MultiSense para os modos Eco, Sport, Comfort e MySense, que altera a sensibilidade da direcção, resposta do motor e agilidade do chassis.

No campo da segurança e apoio ao condutor estão até 32 ajudas, com o botão My Safety Switch no volante a permitir a personalização de cinco auxiliares.

Destacado é o Active Driver Assist, que combina a velocidade de cruzeiro adaptativa com a assistência à mudança de faixa de rodagem e a geolocalização a partir de mapas específicos.

Ainda desconhecidos são os preços do Renault Espace Full Hybrid E-Tech reestilizado, assim como a sua chegada aos concessionários nacionais.

