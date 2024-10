Renault Emblème: o futuro é eléctrico mas reforçado a hidrogénio

É um verdadeiro manifesto de estilo e tecnologia o que a Renault propõe com o Emblème Concept que irá estrear ao público no salão automóvel de Paris que acontece de 14 a 20 de Outubro.

O protótipo é o exemplo mais recente da marca do losango para reduzir até 90% a descarbonização ao longo de todo o ciclo de vida do automóvel face ao seu equivalente actual.

O projecto explora uma multiplicidade de combinações inteligentes, com materiais naturais e reciclados com uma pegada de carbono reduzida, e processos de produção baseados em energias renováveis.

Soma-se ainda a implementação geral de peças reutilizadas, o mesmo se aplicando às escolhas técnicas, com ênfase no grupo propulsor eléctrico alimentado a bateria e a hidrogénio.

Autonomia até 1.000 km

Baseado na plataforma AmpR em que são construídos os Scenic E-Tech e Mégane E-Tech, o Renault Emblème distingue-se pelas linhas fluidas e elegantes duma shooting break futurista.

Com 4,80 metros de comprimento por 1,52 de altura, e uma distância entre eixos de 2,90 metros, para um peso total de 1.750 quilos, a movê-la está um motor eléctrico de 160 kW (218 cv) sustentado por uma bateria de 40 kWh.

Se para o uso urbano do dia a dia é mais do que suficiente, para as viagens mais longas socorre-se duma pilha de combustível de 30 kW apoiada num depósito de 2,8 quilos de hidrogénio.

A insígnia gaulesa não avança dados concretos sobre a autonomia real mas sempre adianta que são possíveis distâncias até 1.000 quilómetros.

Para tal, bastam-lhe apenas duas paragens inferiores a cinco minutos para reabastecer o depósito de hidrogénio para ganhar 350 quilómetros suplementares

Como exemplo, a Renault sublinha que para cumprir os 775 quilómetros entre Paris e Marselha, 75% da electricidade consumida é produzida pela pilha de combustível, sem outras emissões para além de água.

Futurista quanto baste

Quanto ao visual, o Emblème Concept aposta num estilo desportivo, como é usual num protótipo, com linhas e curvas bem definidas para reduzir ao máximo o coeficiente aerodinâmico até 0,25.

Os retrovisores laterais desaparecem para darem lugar a duas câmaras alojadas nas cavas das rodas, enquanto as escovas do pára-brisas escondem-se sob o capô e os puxadores são embutidos nas portas.

E, graças à colaboração da equipa de Fórmula 1 da Alpine, a carrinha beneficia dum fundo verdadeiramente plano que incorpora um difusor activo capaz de inclinar-se para baixo e para trás.

Outros detalhes estéticos são as ópticas em forma de losango quando iluminados, com o verde da carroçaria a ter um efeito dicróico, que faz com que a cor seja diferente consoante o ângulo de visão.

