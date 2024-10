São os primeiros pormenores dum novo "eléctrico" que vai buscar inspiração ao "clássico" a gasolina que ajudou a automobilizar os europeus no início dos anos 60 do século passado.

Renault em modo retrofuturista com R4 E-Tech Electric… e já há imagens!

A marca do losango já avançou com as primeiras imagens do novo Renault 4 E-Tech Electric, um citadino com pouco mais de quatro metros de comprimento.

A estreia acontece já na próxima segunda-feira, quando abrirem as portas do salão automóvel de Paris, com a chegada aos concessionários prevista para o primeiro semestre de 2025.

Retrofuturismo na moda

A Renault mantém-se em modo retrofuturista (mas muito tecnológica) depois da recepção entusiástica oferecida ao inspirado R5 E-Tech Electric.

Construído sobre a plataforma AmpR Small, o Renault 4 E-Tech 100% eléctrico estica-se até aos 4,14 metros de comprimento, conjugando espaço e conforto a bordo sem comprometer a agilidade na estrada.

A fazer a ligação com o passado está a grelha oblonga com rebordo iluminado a envolver os faróis LED, e destacada ao centro pelo símbolo retro iluminado, uma estreia num carro da Renault.

Atrás distingue-se o emblemático número do modelo na porta da bagageira, que quase distrai o passante dos farolins tão característicos da 4L, encapsulados em três partes e com o contorno em preto brilhante.

Há mais semelhanças com o carro de que descende, patente nas janelas trapezoidais posicionadas por cima das rodas traseiras, e nos pára-choques com protecções verticais.

As soleiras das portas apresentam três linhas paralelas, recordando os resguardos plásticos das últimas gerações do R4 original enquanto a asa superior prolonga o tejadilho com tecto retráctil em tecido.

Autonomia de 400 km

Falta apenas saber a potência, capacidade das baterias e respectivas autonomias do R4 eléctrico, mas não deverão diferir muito do que são propostas para o Renault 5 E-Tech Electric.

Esperam-se, por isso, motores com potências de 90 e 110 kW (122 e 150 cv), podendo ficar de fora a variante de 70 kW (95 cv) devido ao maior peso da nova proposta.

Já as baterias de iões de lítio deverão ter os mesmos 40 e 52 kWh, com um alcance máximo em redor dos 400 quilómetros para a de maior capacidade.

