Renault e Dacia representadas em Leiria pela MCoutinho

A MCoutinho é o mais recente concessionário da Renault e da Dacia no distrito de Leiria. A concessionária conta agora com 19 marcas automóveis no seu portefólio, consolidando a sua oferta na região a todos os segmentos de mercado.

Para o efeito, a MCoutinho criou uma nova unidade de raiz de 14.500 metros quadrados (5.500 m2 de área coberta), concebida especificamente para as duas insígnias do grupo Renault, num investimento de 3 milhões de euros.

As novas instalações compreendem áreas de exposição para cada uma das marcas, incluindo veículos comerciais, oficina de reparação e manutenção, ponto de venda de viaturas usadas e semi-novas, e outra área expositiva para as ofertas eléctricas e híbridas do construtor francês.

Em Setembro de 2021, a concessionária conta abrir uma nova instalação comercial, mas agora nas Caldas da Rainha.

