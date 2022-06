Renault e Alpine levam parada de estrelas a Goodwood

A Renault e a Alpine não fazem por menos: ambas vão levar uma bateria de "clássicos" e "eléctricos" ao Festival de Velocidade de Goodwood.

No evento britânico, que arranca quinta-feira e decorre até domingo, o principal destaque é dado ao novo Renault Mégane E-Tech Electric.

Segue-se mais uma apresentação do Renault 5 Prototype, em jeito de antecipação ao modelo de série que chegará em 2024 ao mercado europeu.

Espera-se um grande impacto junto do público ou não fosse a carroçaria e, especialmente, as largas cavas das rodas inspiradas num outro "irmão".

Esse Renault 5 Turbo Maxi Super Production com motor central traseiro, que se distinguiu no Grupo B do Mundial de Ralis, é também uma das estrelas.

O "clássico" será um dos concorrentes a subir a ladeira de Goodwood a alta velocidade, pelas mãos experientes do piloto de ralis Alain Serpaggi.

A terminar os festejos está o Renault RS10 de 1979, primeiro monolugar com motor turbo a ganhar um grande prémio de Fórmula 1.

Já do lado da Alpine espera-se muita emoção com a estreia mundial do A110 Tour de Corse 75, uma edição limitada focada na competição automóvel.

O coupé está equipado com o conhecido bloco turbo de 1.8 litros e quatro cilindros, capaz de debitar 300 cv e 340 Nm.

Os elementos do chassis também foram devidamente afinados para o fim a que se destina, com a raça do desportivo a evidenciar-se na pintura preta e amarela.

Jantes em liga leve Grand Prix de 18 polegadas em branco brilhante, bancos Sabelt Racing, e pinças de travão Brembo reforçam a sua ferocidade.

Limitado a 150 exemplares, as reservas para este desportivo estão já abertas, com o preço em França a atingir os 80 mil euros.

Em perfeito contraste com esta série especial estará em exibição o desportivo que a inspirou.

Trata-se do Alpine A110 Berlinetta original, que competiu no Tour de Corse em 1975.

