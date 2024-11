SEMA 2024: Renault Dauphine descoberto no deserto é agora La Brute

O SEMA Show 2024 já abriu portas em Las Vegas para servir de palco aos delírios automóveis mais fabulosos do momento.

Um Renault Dauphine de 1960, recuperado num deserto dos Estados Unidos há sete anos por um veterano da Marinha, é um dos exemplares mais destacados no espaço da Eneos.

E nada melhor do que baptizá-lo como La Brute após receber um kit de carroçaria em fibra de carbono inspirado nos regulamentos do Grupo 5 da FIA para uma transformação radical.

Os guarda-lamas tornam o carro 55 cm mais largo face aos 1,52 metros que mede de fábrica, para acomodar jantes de Felgen Factory de 17 polegadas e um jogo de travagem Wilwood.

Ignore por momentos o impacto visual porque talvez estas não sejam as modificação mais impressionantes para este restomod que não chega aos 1.000 quilos de peso.

A substituir o motor original de 845 cc com 27 cv está um brutalíssimo VR6 da Volkswagen com 2.8 litros e 24 válvulas, com os seus 233 cv passados às rodas traseiras através duma caixa manual de seis relações.

Equipado atrás com um diferencial autoblocante, assume ainda uma suspensão pushrod personalizada com barras estabilizadoras tiradas da NASCAR.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?