A Renault prepara-se para entrar numa nova era no campo dos veículos comerciais ligeiros… e em modo 100% eléctrico!

Renault dá nova vida aos comerciais ligeiros do passado… agora eléctricos!

Revelado que foi o Estafette em Setembro, em homenagem ao furgão lançado em 1959, são agora conhecidos as designações dos outros dois modelos modulares que completam a gama.

O primeiro mantém-se como Trafic, com o segundo a ser baptizado como Goelette. Comum às três propostas está a nova plataforma skateboard e na arquitectura SDV (Software Defined Vehicle) desenvolvida pela Ampère.

Os três comerciais ligeiros elétricos resultam duma parceria com a Flexis criada pelos grupos Renault, Volvo e CMA CGM, e desenvolvidos para responderem a todas as exigências numa ampla gama de actividades.

A nova plataforma FlexEVan representa um avanço significativo na concepção de viaturas "inteligentes" para a máxima flexibilidade, ergonomia e conectividade.

Além disso, oferece um leque alargado de personalizações e "custos de funcionamento reduzidos", como explica a Renault, garantindo simultaneamente elevados níveis de segurança e desempenho.

Recupera Goelette dos anos 50

Assumida como a quarta geração do popular furgão mas agora como E-Tech Electric, a Trafic apresenta proporções contemporâneas e um desenho monovolume que lhe dá um perfil mais limpo e dinâmico.

O aspecto geral reflecte as novas tendências estilísticas da Renault nas suas linhas fluidas e estruturadas, destacando-se o vão dianteiro curto e a distância entre eixos alargada.

A montagem das rodas nas extremidades maximizam o espaço a bordo, com o raio de viragem a ser equivalente ao dum Renault Clio, e os 1,90 metros de altura facilitam o acesso a parques de estacionamento subterrâneos.

O Goelette, que recupera o nome da furgoneta lançada em meados da década de 1950, apresenta-se nas versões chassis-cabina, caixa de carga e plataforma basculante, sem esquecer outras conversões.

A secção traseira, com farolins funcionais e elegantes, não dispõe dum equipamento específico; foi antes concebida para uma gama alargada de acessórios e características personalizadas.

Em causa estão partes estruturais capazes de acomodar uma caixa de carga fechada ou outras configurações adaptadas às necessidades específicas do utilizador.

Estafette "igual" ao protótipo

O Estafette segue as principais linhas do protótipo estreado no salão IAA Transportation Hannover em Setembro, nos 5,27 metros de comprimento e 2,60 de altura com que se apresenta.

À semelhança do Trafic E-Tech Electric, os seus 1,92 metros de largura foram pensados para facilitar as manobras nas ruas estreitas tão comuns nas áreas antigas das cidades europeias.

O pára-brisas panorâmico asseguram ao motorista a melhor visibilidade, segurança e conforto de condução enquanto a dianteira muito personalizada apresenta uma assinatura luminosa distintiva.

A facilitar o trabalho dos profissionais está a porta lateral deslizante e os estribos de ambos os lados, com a porta traseira em forma de persiana a optimizar o espaço de carga.

A protecção em preto granulado nas secções superior e inferior da carroçaria dá a ilusão do furgão ser menos alto do que realmente, transmitindo uma sensação robusta e dinâmica para o uso intensivo na cidade.

Com as motorizações e autonomias ainda por definir, a nova gama de veículos comerciais ligeiros deverá chegar ao mercado a partir de 2026.

