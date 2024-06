Renault Clio Trophy Portugal de volta à estrada no Rali de Lisboa

A Renault regressou em grande estilo aos troféus monomarca nacionais este fim de semana com a estreia do Clio Trophy Portugal.

O desportivo derivado do Clio Rally5 teve um forte impacto no Rali de Lisboa – Memorial Joaquim Santos a que o Aquela Máquina assistiu.

Com o primeiro da prova, na sexta-feira, marcado pelas más condições do tempo, a dupla Pedro Pereira Jr./Tiago Silva somou 31 segundos de avanço sobre os rivais.

Nada que "assustasse" Gil Antunes e o navegador Diogo Correia, que dominaram por completo as classificativas de sábado. A vitória no rali foi concretizada na Marina de Cascais com uma confortável margem de 38 segundos sobre aquela dupla.

A terceira posição foi conseguida por Danny Carreira e Marco Vilas Boas, com o piloto radicado na Suíça a lutar sempre pelos primeiros lugares.

O Clio Trophy Portugal está de volta à estrada no Rali de Castelo Branco, que acontece a 21 e 22 de Junho.

Equipa Tempo Classificação Gil Antunes / Diogo Correia 1h01m16,3s 28 pontos Pedro Pereira Jr. / Tiago Silva a 38,0s 19 pontos Danny Carreira / Marco Vilas Boas a 50,3s 15 pontos Nuno Coelho / Ricardo Cunha a 2m57,5s 12 pontos José Pedro Quintas / Nuno Carvalhosa a 4m20,4s 10 pontos Paulo Barata / Roberto Santos a 5m04,3s 8 pontos Vasco Tintim / Francisco Ponte a 8m00,1s 6 pontos Luís Caetano / David Monteiro a 20m04,7s 5 pontos

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?