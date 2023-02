Renault Clio renovado "apanhado" nas ruas de Valência

Ainda não há datas para apresentar o renovado Renault Clio mas o compacto já circula nas redes sociais.

Um internauta espanhol "apanhou" o modelo a ser filmado numa rua de Valência para um novo anúncio, e são visíveis várias mudanças estéticas no carro.

Ao contrário das reestilizações mais discretas de outros modelos a meio do seu ciclo vídeo, as alterações são mais do que visíveis.

Com efeito, se as linhas da quinta geração lançada em 2019 eram quase idênticas ao antecessor, esta renovação irá dar-lhe um visual mais moderno.

Mesmo se as imagens não são de boa qualidade, percebe-se uma dianteira redesenhada com luzes diurnas verticais inspiradas no protótipo Scénic Vision.

Os faróis mais delgados são ligados por uma barra cromada que contorna a parte superior da grelha do radiador, a que se soma uma entrada de ar inferior.

Como é óbvio, não há quaisquer informações sobre os sistemas motrizes mas não deverão ser diferentes dos que actualmente compõem a gama.

Todavia, há rumores que indicam que poderá equipar o sistema híbrido plug-in presente no Renault Captur para uma autonomia em redor dos 50 quilómetros.

