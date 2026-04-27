Renault Clio Eco-G 120 chega no Verão; saiba os preços da gama

Abertas que estão as reservas há um mês para os Captur e Symbioz Eco-G 120, é agora o Renault Clio a alargar a gama com a nova motorização bifuel a GPL.

Na sua base está o renovado bloco turbo de 1.2 litros com 122 cv e 200 Nm mas, ao contrário daqueles SUV compactos, é associado a uma caixa automática EDC de dupla embraiagem, com as relações também engrenáveis nas patilhas do volante.

Com os dois depósitos de combustível separados (39 litros para a gasolina e 50 para o GPL), a autonomia total pode chegar aos 1.450 quilómetros pelo consumo combinado de 5,4 litros/100 km no primeiro combustível, e de 6,5 litros/100 km no segundo.

O Renault Clio Eco-G 120 é proposto a partir de 23.490 euros no acabamento Evolution que dá entrada a esta linha, seguindo-se o Techno desde 25.190 euros, com o Esprit Alpine a arrancar nos 26.890 euros; as primeiras entregas acontecem neste Verão.

Recorde-se que a entrada na gama faz-se com a versão equipada com o motor TCe 115 começa nos 21.990 euros, com o full hybrid E-Tech 160 a iniciar-se nos 28.990 euros.

Texto: P.R.S.

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